Лавров указал переводчице на ошибку

12:16 10.02.2022 (обновлено: 12:53 10.02.2022)
Лаврову пришлось поправить переводчицу на переговорах с главой МИД Британии
Глава МИД Лавров поправил переводчицу во время беседы с британской коллегой Трасс
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проконтролировал перевод его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс, и помог исправить неточность. Видео опубликовали "Известия".
Глава внешнеполитического ведомства говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в палате общин по поводу отношений с Москвой. Переводчица, в свою очередь, допустила ошибку, назвав место проведения мероприятия палатой лордов.
Лавров оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее. После этого глава ведомства вовсе отказался от перевода слов Трасс, заявив, что "тут все понимают".
В Москве проходит встреча глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, визит их министра связан с желанием обсудить ситуацию вокруг Украины.
Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" в соседнюю страну. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.