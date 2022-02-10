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https://ria.ru/20220210/lavrov-1772043236.html
Лавров указал переводчице на ошибку
Лаврову пришлось поправить переводчицу на переговорах с главой МИД Британии - РИА Новости, 10.02.2022
Лавров указал переводчице на ошибку
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проконтролировал перевод его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс, и помог исправить неточность... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:16
2022-02-10T12:53
в мире
борис джонсон
лиз трасс
великобритания
россия
москва
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проконтролировал перевод его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс, и помог исправить неточность. Видео опубликовали "Известия".Глава внешнеполитического ведомства говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в палате общин по поводу отношений с Москвой. Переводчица, в свою очередь, допустила ошибку, назвав место проведения мероприятия палатой лордов.Лавров оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее. После этого глава ведомства вовсе отказался от перевода слов Трасс, заявив, что "тут все понимают".В Москве проходит встреча глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, визит их министра связан с желанием обсудить ситуацию вокруг Украины.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" в соседнюю страну. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
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в мире, борис джонсон, лиз трасс, великобритания, россия, москва, украина, сергей лавров
12:16 10.02.2022 (обновлено: 12:53 10.02.2022)
 
Лаврову пришлось поправить переводчицу на переговорах с главой МИД Британии

Глава МИД Лавров поправил переводчицу во время беседы с британской коллегой Трасс

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проконтролировал перевод его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс, и помог исправить неточность. Видео опубликовали "Известия".
Глава внешнеполитического ведомства говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в палате общин по поводу отношений с Москвой. Переводчица, в свою очередь, допустила ошибку, назвав место проведения мероприятия палатой лордов.
Лавров оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее. После этого глава ведомства вовсе отказался от перевода слов Трасс, заявив, что "тут все понимают".
В Москве проходит встреча глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, визит их министра связан с желанием обсудить ситуацию вокруг Украины.
Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" в соседнюю страну. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
11:14
Лавров рассказал, как нормализовать отношения Москвы и Лондона
 
В миреБорис ДжонсонЛиз ТрассВеликобританияРоссияМоскваУкраинаСергей Лавров
 
 
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