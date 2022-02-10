https://ria.ru/20220210/lavrov-1772043236.html

Лавров указал переводчице на ошибку

Лаврову пришлось поправить переводчицу на переговорах с главой МИД Британии - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров указал переводчице на ошибку

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проконтролировал перевод его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс, и помог исправить неточность... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:16

2022-02-10T12:16

2022-02-10T12:53

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проконтролировал перевод его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс, и помог исправить неточность. Видео опубликовали "Известия".Глава внешнеполитического ведомства говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в палате общин по поводу отношений с Москвой. Переводчица, в свою очередь, допустила ошибку, назвав место проведения мероприятия палатой лордов.Лавров оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее. После этого глава ведомства вовсе отказался от перевода слов Трасс, заявив, что "тут все понимают".В Москве проходит встреча глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, визит их министра связан с желанием обсудить ситуацию вокруг Украины.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" в соседнюю страну. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220210/london-1772025773.html

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в мире, борис джонсон, лиз трасс, великобритания, россия, москва, украина, сергей лавров