https://ria.ru/20220210/lavrov-1772025898.html

Лавров пообещал взаимность в отношениях с Британией

Лавров пообещал взаимность в отношениях с Британией - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров пообещал взаимность в отношениях с Британией

Если визит министров обороны и иностранных дел Великобритании в Россию нацелен на улучшение отношений, то Москва ответит взаимностью, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:15

2022-02-10T11:15

2022-02-10T13:41

сергей лавров

политика

великобритания

лиз трасс

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Если визит министров обороны и иностранных дел Великобритании в Россию нацелен на улучшение отношений, то Москва ответит взаимностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я смотрел текст выступления (премьера) Бориса Джонсона в Палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшение. И затем канцелярия Бориса Джонсона объявила, что вы и ваш коллега, министр обороны, поедете в Россию с этой целью эти отношения улучшать... Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы", - сказал Лавров перед началом переговоров с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 11 февраля прибудет в Москву. В четверг в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине.Визит Трасс в Москву проходит в День дипломата.

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"Мы ответим взаимностью" – Лавров в ответ на намерения Англии улучшать отношения с РФ Отношения России и Британии оставляют желать лучшего, это происходит не по вине Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров сообщил, что провел с британской коллегой Лиз Трасс первый и основной этап переговоров. "Конечно, отношения между Россией и Великобританией оставляют желать лучше. Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы. Это происходит не по нашей вине", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции. 2022-02-10T11:15 true PT1M04S

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сергей лавров, политика, великобритания, лиз трасс, россия