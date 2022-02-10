https://ria.ru/20220210/kreed-1772014750.html

Много жен: Крид размечтался о гареме

Много жен: Крид размечтался о гареме - РИА Новости, 10.02.2022

Много жен: Крид размечтался о гареме

Егор Крид стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:11

2022-02-10T11:11

2022-02-10T11:11

шоубиз

егор крид

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Егор Крид стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте. Певец похвастался визой на десять лет и пошутил про гарем. "Теперь можно иметь много жен?" — пишет Крид. Судя по комментариям, пользователи юмор музыканта оценили. Нашлись и те, кто посоветовал Криду для начала постараться построить отношения с одной девушкой. Около двух лет Крид встречался с певицей Нюшей. Но ее отец не одобрял выбор дочери. Также он был в отношениях с блогером Валей Карна.val. После расставания с ней он записал трек Pussyboy, в котором говорил об их интимной жизни. Этот поступок задел блогера. Был у Крида и роман с актрисой Дианой Мелисон. Девушка уверяла, что бывший возлюбленный ей постоянно изменял. Егор участвовал в шестом сезоне "Холостяка" (2018 год). В финале он выбрал Дарью Клюкину.

https://ria.ru/20220203/kholostyak-1770854501.html

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егор крид