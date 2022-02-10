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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220210/kreed-1772014750.html
Много жен: Крид размечтался о гареме
Много жен: Крид размечтался о гареме - РИА Новости, 10.02.2022
Много жен: Крид размечтался о гареме
Егор Крид стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:11
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шоубиз
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Егор Крид стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте. Певец похвастался визой на десять лет и пошутил про гарем. "Теперь можно иметь много жен?" — пишет Крид. Судя по комментариям, пользователи юмор музыканта оценили. Нашлись и те, кто посоветовал Криду для начала постараться построить отношения с одной девушкой. Около двух лет Крид встречался с певицей Нюшей. Но ее отец не одобрял выбор дочери. Также он был в отношениях с блогером Валей Карна.val. После расставания с ней он записал трек Pussyboy, в котором говорил об их интимной жизни. Этот поступок задел блогера. Был у Крида и роман с актрисой Дианой Мелисон. Девушка уверяла, что бывший возлюбленный ей постоянно изменял. Егор участвовал в шестом сезоне "Холостяка" (2018 год). В финале он выбрал Дарью Клюкину.
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егор крид
11:11 10.02.2022
 
Много жен: Крид размечтался о гареме

Егор Крид стал резидентом ОАЭ и пошутил про гарем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Егор Крид стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом он сообщил в личном Instagram-аккаунте.
Певец похвастался визой на десять лет и пошутил про гарем.
"Теперь можно иметь много жен?" — пишет Крид.
Судя по комментариям, пользователи юмор музыканта оценили.

"Такой красивый. Шейх Егорка", "Теперь можно идти снова на шоу "Холостяк" и забирать всех сразу", "Сколько жен, столько и тещ. Егор, оно тебе надо?", "Теперь пусть называют не бабником, а султаном", — отреагировали фанаты.

Нашлись и те, кто посоветовал Криду для начала постараться построить отношения с одной девушкой.
"Урок первый: нужно для начала справиться хотя бы с одной", "Ты себе одну сначала найди, шейх блин", "Ничего себе! Но сначала было бы здорово, хотя бы одну жену найти", — считают подписчики.
Около двух лет Крид встречался с певицей Нюшей. Но ее отец не одобрял выбор дочери. Также он был в отношениях с блогером Валей Карна.val. После расставания с ней он записал трек Pussyboy, в котором говорил об их интимной жизни. Этот поступок задел блогера.
Был у Крида и роман с актрисой Дианой Мелисон. Девушка уверяла, что бывший возлюбленный ей постоянно изменял.
Егор участвовал в шестом сезоне "Холостяка" (2018 год). В финале он выбрал Дарью Клюкину.
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