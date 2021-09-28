"Изменял на каждых гастролях": бывшая Крида рассказала об их отношениях
Бывшая девушка Егора Крида Диана Мелисон рассказала о постоянных изменах артиста
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывшая девушка Егора Крида Диана Мелисон в YouTube-интервью Саше Спилберг рассказала об отношениях с артистом. Она призналась, что певец постоянно ей изменял.
"Суть в том, что он мне изменял на каждых гастролях. Абсолютно! Сейчас легко сказать: "Че ты ревела?". Мы же были как русские Селена Гомес и Джастин Бибер. Я влюбчива и привыкаю к человеку. Мне кажется, что после уже не встречу", – сказала модель.
Диана и Егор начали встречаться в 2013-м году. Они познакомились на фотосессии. Их роман продлился меньше года. Мелисон отметила, что Крид бросил ее ради певицы Нюши.
"Мы расстались, потому что он меня бросил. В тот момент он был заинтересован Нюшей. Помню, мы ехали в Пензу к его родителям, и там был журнал с Нюшей на обложке. Он с другом переглядывался, но я не понимала тогда, хотя доходили слухи, что он заинтересован", – рассказала девушка.
Недавно Егор признался в панических атаках из-за разбитого сердца. Многие поклонники выразили подозрение, что на здоровье певца повлиял его разрыв с Валей Карна.val.
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