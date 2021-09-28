https://ria.ru/20210928/melison-1752064335.html

"Изменял на каждых гастролях": бывшая Крида рассказала об их отношениях

"Изменял на каждых гастролях": бывшая Крида рассказала об их отношениях - РИА Новости, 28.09.2021

"Изменял на каждых гастролях": бывшая Крида рассказала об их отношениях

Бывшая девушка Егора Крида Диана Мелисон в YouTube-интервью Саше Спилберг рассказала об отношениях с артистом. Она призналась, что певец постоянно ей изменял. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T00:38

2021-09-28T00:38

2021-09-28T00:38

шоубиз

егор крид

знаменитости

отношения

саша спилберг (блогер)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Бывшая девушка Егора Крида Диана Мелисон в YouTube-интервью Саше Спилберг рассказала об отношениях с артистом. Она призналась, что певец постоянно ей изменял.Диана и Егор начали встречаться в 2013-м году. Они познакомились на фотосессии. Их роман продлился меньше года. Мелисон отметила, что Крид бросил ее ради певицы Нюши.Недавно Егор признался в панических атаках из-за разбитого сердца. Многие поклонники выразили подозрение, что на здоровье певца повлиял его разрыв с Валей Карна.val.

https://ria.ru/20210716/kreed-1741427496.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор крид, знаменитости, отношения, саша спилберг (блогер)