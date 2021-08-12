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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210812/nyusha-1745448113.html
Нюша высказалась о разрыве своего бывшего Егора Крида с Валей Карна.val
Нюша высказалась о разрыве своего бывшего Егора Крида с Валей Карна.val - РИА Новости, 12.08.2021
Нюша высказалась о разрыве своего бывшего Егора Крида с Валей Карна.val
Нюша высказалась о расставании своего бывшего парня Егора Крида и блогера Вали Карна.val. Мнением она поделилась в YouTube-шоу "ДаДа — НетНет". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:58
2021-08-12T11:58
шоубиз
нюша шурочкина (анна шурочкина)
звезды
егор крид
знаменитости
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Нюша высказалась о расставании своего бывшего парня Егора Крида и блогера Вали Карна.val. Мнением она поделилась в YouTube-шоу "ДаДа — НетНет". Нюша уверяет, что не слушала трек Pussyboy, который рэпер посвятил тиктокерше после их разрыва. Ведущая шоу рассказала ей о чем песня Крида, процитировала несколько строчек, где он говорит об интимных отношениях с Валей. Журналистка также раскрыла, что Карна.val задел поступок экс-возлюбленного. "Если мы переведем большинство зарубежных рэперов, то увидим, что они об этом и читают. Я не то чтобы оправдываю Егора, нет у меня такой привычки — влезать в чужие отношения или разборки. Это их ситуация. Какое-то время я была в своей не очень комфортной ситуации. Слава Богу, мы разобрались. Мне кажется, что они достаточно взрослые ребята и сами разберутся", — считает Нюша.Певица также отметила, что ей нравится Валя и она подписана на нее в социальной сети. Нюша и Егор Крид встречались около двух лет. Однако отец исполнительницы не одобрял ее выбор. Недавно Нюша призналась, что у ее дочери Симбы двойное имя.
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нюша шурочкина (анна шурочкина), звезды, егор крид, знаменитости
11:58 12.08.2021
 

Нюша высказалась о разрыве своего бывшего Егора Крида с Валей Карна.val

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкPre-party премии "Жара Music Awards 2021"
Pre-party премии Жара Music Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Нюша высказалась о расставании своего бывшего парня Егора Крида и блогера Вали Карна.val. Мнением она поделилась в YouTube-шоу "ДаДа — НетНет".
Нюша уверяет, что не слушала трек Pussyboy, который рэпер посвятил тиктокерше после их разрыва. Ведущая шоу рассказала ей о чем песня Крида, процитировала несколько строчек, где он говорит об интимных отношениях с Валей. Журналистка также раскрыла, что Карна.val задел поступок экс-возлюбленного.
"Если мы переведем большинство зарубежных рэперов, то увидим, что они об этом и читают. Я не то чтобы оправдываю Егора, нет у меня такой привычки — влезать в чужие отношения или разборки. Это их ситуация. Какое-то время я была в своей не очень комфортной ситуации. Слава Богу, мы разобрались. Мне кажется, что они достаточно взрослые ребята и сами разберутся", — считает Нюша.
Певица также отметила, что ей нравится Валя и она подписана на нее в социальной сети.
Нюша и Егор Крид встречались около двух лет. Однако отец исполнительницы не одобрял ее выбор.
Недавно Нюша призналась, что у ее дочери Симбы двойное имя.
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Нюша показала округлившийся живот в новом клипе
 
ШоубизНюша Шурочкина (Анна Шурочкина)звездыЕгор КридЗнаменитости
 
 
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