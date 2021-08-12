https://ria.ru/20210812/nyusha-1745448113.html

Нюша высказалась о разрыве своего бывшего Егора Крида с Валей Карна.val

Нюша высказалась о разрыве своего бывшего Егора Крида с Валей Карна.val - РИА Новости, 12.08.2021

Нюша высказалась о разрыве своего бывшего Егора Крида с Валей Карна.val

Нюша высказалась о расставании своего бывшего парня Егора Крида и блогера Вали Карна.val. Мнением она поделилась в YouTube-шоу "ДаДа — НетНет". РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:58

2021-08-12T11:58

2021-08-12T11:58

шоубиз

нюша шурочкина (анна шурочкина)

звезды

егор крид

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599889887_0:66:2048:1218_1920x0_80_0_0_c0e68a0c96aa103a2bbddcb4fd914de2.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Нюша высказалась о расставании своего бывшего парня Егора Крида и блогера Вали Карна.val. Мнением она поделилась в YouTube-шоу "ДаДа — НетНет". Нюша уверяет, что не слушала трек Pussyboy, который рэпер посвятил тиктокерше после их разрыва. Ведущая шоу рассказала ей о чем песня Крида, процитировала несколько строчек, где он говорит об интимных отношениях с Валей. Журналистка также раскрыла, что Карна.val задел поступок экс-возлюбленного. "Если мы переведем большинство зарубежных рэперов, то увидим, что они об этом и читают. Я не то чтобы оправдываю Егора, нет у меня такой привычки — влезать в чужие отношения или разборки. Это их ситуация. Какое-то время я была в своей не очень комфортной ситуации. Слава Богу, мы разобрались. Мне кажется, что они достаточно взрослые ребята и сами разберутся", — считает Нюша.Певица также отметила, что ей нравится Валя и она подписана на нее в социальной сети. Нюша и Егор Крид встречались около двух лет. Однако отец исполнительницы не одобрял ее выбор. Недавно Нюша призналась, что у ее дочери Симбы двойное имя.

https://ria.ru/20210721/nyusha-1742189412.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нюша шурочкина (анна шурочкина), звезды, егор крид, знаменитости