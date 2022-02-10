https://ria.ru/20220210/kovivak-1772050470.html

Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 86,9%

Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 86,9% - РИА Новости, 10.02.2022

Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 86,9%

Уровень эффективности вакцины против коронавируса "КовиВак", оцениваемый по выработке антител у участников этапа исследования, составил 86,9%, говорится в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:44

2022-02-10T12:44

2022-02-10T12:44

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уровень эффективности вакцины против коронавируса "КовиВак", оцениваемый по выработке антител у участников этапа исследования, составил 86,9%, говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.Этап исследования, проведенного в том числе учеными Центра имени Чумакова, оценил эффективность и безопасность препарата среди 398 добровольцев."Инактивированная вакцина "КовиВак" показала хороший уровень переносимости и безопасности, показатель сероконверсии составил 86,9% среди участников, которые были сероотрицательными во время проверки. Среди участников, которые были сероположительными во время проверки и имели показатель уровня нейтрализующих антител ниже 1:256, прививка привела к четырехкратному увеличению в уровне нейтрализующих антител в 85,2% случаев. Эти результаты свидетельствуют о том, что "КовиВак" может успешно применяться как для первичной вакцинации по схеме из двух доз, так и в качестве бустера в виде одной дозы для лиц со снизившимся уровнем нейтрализующих антител", - говорится в документе.Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

https://ria.ru/20220207/kovivak-1771529597.html

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