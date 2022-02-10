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Британия намерена отправить корабли в Средиземное и Черное моря
Британия намерена отправить корабли в Средиземное и Черное моря - РИА Новости, 10.02.2022
Британия намерена отправить корабли в Средиземное и Черное моря
Великобритания направит корабли и патрульные суда в Средиземное и Чёрное моря для обеспечения безопасности НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:39
2022-02-10T14:39
в мире
дмитрий песков
россия
румыния
киев
нато
борис джонсон
великобритания
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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Великобритания направит корабли и патрульные суда в Средиземное и Чёрное моря для обеспечения безопасности НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Джонсон указал, что Европа переживает сильнейший за десятилетия кризис в области безопасности."В Польше мы добавляем еще 350 военнослужащих из 45 батальона специального назначения, мы осуществляем воздушную охрану в Румынии, увеличиваем количество истребителей Typhoon, которые мы развертываем с Кипра, и мы отправляем корабли в Восточное Средиземноморье и Черное море - OPV (патрульные суда) и типа 45 (эсминец)", - сказал он.Предложение Лондона по укреплению безопасности НАТО включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье, сообщила ранее канцелярия Джонсона.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220210/razgovor-1772063203.html
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в мире, дмитрий песков, россия, румыния, киев, нато, борис джонсон, великобритания
14:39 10.02.2022
 
Британия намерена отправить корабли в Средиземное и Черное моря

Премьер Джонсон: Британия намерена отправить корабли в Средиземное и Черное моря

© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Великобритания направит корабли и патрульные суда в Средиземное и Чёрное моря для обеспечения безопасности НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Джонсон указал, что Европа переживает сильнейший за десятилетия кризис в области безопасности.
Разговор немного с глухим – Лавров о встрече с главой британского МИД - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
13:30
Лавров сравнил встречу с главой МИД Британии с разговором немого с глухим
Польше мы добавляем еще 350 военнослужащих из 45 батальона специального назначения, мы осуществляем воздушную охрану в Румынии, увеличиваем количество истребителей Typhoon, которые мы развертываем с Кипра, и мы отправляем корабли в Восточное Средиземноморье и Черное море - OPV (патрульные суда) и типа 45 (эсминец)", - сказал он.
Предложение Лондона по укреплению безопасности НАТО включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье, сообщила ранее канцелярия Джонсона.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
12:16
Лаврову пришлось поправить переводчицу на переговорах с главой МИД Британии
 
В миреДмитрий ПесковРоссияРумынияКиевНАТОБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
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