Британия намерена отправить корабли в Средиземное и Черное моря
Премьер Джонсон: Британия намерена отправить корабли в Средиземное и Черное моря
© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости. Великобритания направит корабли и патрульные суда в Средиземное и Чёрное моря для обеспечения безопасности НАТО, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Джонсон указал, что Европа переживает сильнейший за десятилетия кризис в области безопасности.
"В Польше мы добавляем еще 350 военнослужащих из 45 батальона специального назначения, мы осуществляем воздушную охрану в Румынии, увеличиваем количество истребителей Typhoon, которые мы развертываем с Кипра, и мы отправляем корабли в Восточное Средиземноморье и Черное море - OPV (патрульные суда) и типа 45 (эсминец)", - сказал он.
Предложение Лондона по укреплению безопасности НАТО включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье, сообщила ранее канцелярия Джонсона.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.