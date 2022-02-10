https://ria.ru/20220210/korabli-1772010198.html

Шесть десантных кораблей зашли в Севастополь после дальнего похода

Шесть десантных кораблей зашли в Севастополь после дальнего похода - РИА Новости, 10.02.2022

Шесть десантных кораблей зашли в Севастополь после дальнего похода

Шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов, включая новейший "Петр Моргунов", зашли в военно-морскую базу Севастополя после дальнего... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:09

2022-02-10T10:09

2022-02-10T15:07

безопасность

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россия

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балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов, включая новейший "Петр Моргунов", зашли в военно-морскую базу Севастополя после дальнего похода, сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ)."Отряд больших десантных кораблей ВМФ России в составе "Королева", "Минска", "Калининграда", "Петра Моргунова", "Георгия Победоносца" и "Оленегорского горняка" завершил межфлотский переход вокруг Европы. В настоящий момент корабли заходят в главную базу Черноморского флота – город Севастополь", - рассказали в пресс-службе.Десантные корабли проекта 775 "Королев", "Минск" и "Калининград" входят в состав Балтийского флота, корабли проекта 775 "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк" и корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" - в состав Северного флота.В Севастополе экипажи "десантников" проведут послепоходовый осмотр, пополнят запасы горючего, воды и продовольствия и отдохнут. За время похода отряд преодолел уже около 7000 морских миль. Ранее шесть БДК зашли в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус."В ближайшее время отряду больших десантных кораблей ВМФ России предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки", - добавили на Черноморском флоте.В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главкома ВМФ Николая Евменова. Основная направленность учений - отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.Учения охватывают акватории морей, омывающих Россию, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Всего к маневрам привлечено свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220209/korabl-1771851837.html

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769621220.html

атлантический океан

россия

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Десантные корабли Северного и Балтийского флотов зашли в Севастополь. Кадры Минобороны РФ Десантные корабли Северного и Балтийского флотов зашли в Севастополь. Кадры Минобороны РФ 2022-02-10T10:09 true PT1M52S

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безопасность, атлантический океан, россия, европа, вмф рф, северный флот вмф россии, балтийский флот вмф россии