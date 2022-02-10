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Российский прорыв: главные фильмы Берлинале и когда их ждать в прокате

Российский прорыв: главные фильмы Берлинале и когда их ждать в прокате - РИА Новости, 10.02.2022

Российский прорыв: главные фильмы Берлинале и когда их ждать в прокате

На 72-м Берлинском кинофестивале, который пройдет преимущественно в офлайн-формате, представят пять российских картин. Покажут долгожданную работу Дарио... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:00

2022-02-10T08:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. На 72-м Берлинском кинофестивале, который пройдет преимущественно в офлайн-формате, представят пять российских картин. Покажут долгожданную работу Дарио Ардженто, несколько социальных драм о домашнем насилии и абортах, а еще фильм с Жюльет Бинош — о любовном треугольнике. О том, что привезли в Берлин и когда премьеры выйдут в России, — в материале РИА Новости.Драма о братьях, дебют о мигрантахРедкий, почти уникальный случай: в разных программах смотра пять лент российских режиссеров. В почетной секции Encounters (цель которой — поддержка новых фигур в кино и разнообразия форм художественных высказываний) — драма Александра Золотухина "Брат во всем".Ученик Александра Сокурова уже участвовал в Берлинале несколько лет назад. В новой работе он снова обращается к военной тематике, но концентрируется на становлении личности.Главные герои, близнецы Андрей и Митя, учатся на военных летчиков. На пути к цели придется повзрослеть и принимать решения самостоятельно.Один брат упрямый, второй — спокойный и рассудительный. Несмотря на разные характеры, они неразлучны. Золотухин рассматривает, как проявляются подобные темпераменты в непростых, экстремальных обстоятельствах. Режиссер задается вопросом, насколько драматичными могут быть отношения братьев, которые ценят и любят друг друга, но обучаются опасной профессии.Фильм снимали в учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой. В саундтреке при этом — классическая музыка.Картина выйдет в российский прокат 3 марта.В программе "Панорама" — дебютный художественный фильм Михаила Бородина "Продукты 24". Картина основана на реальной истории о современном рабстве среди мигрантов, так называемых гольяновских рабах."Продукты 24" — это "кино прямого действия": то, что показано в фильме, все еще происходит. Бородин (он же автор сценария) снял в фильме Бакию Касимову — одну из участниц событий.Сюжет строится вокруг Мухаббат. Она живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Это одна из многочисленных маленьких, неприметных торговых точек в подвале многоэтажки. Почти все сотрудники — мигранты. У Мухаббат нет денег и документов, она не может убежать, но однажды ей это удается. Только оказывается, что попасть на свободу легче, чем потом выжить."Продукты 24" — не только о рабстве и мигрантах, экономическом и экологическом кризисах. Это личная трогательная история о женщине, матери, о любви и дружбе, правосудии и мечтах.Дата релиза картины в России уточняется.Сериал, подростки, короткий метрВ программу Generation 14plus (куда включают картины о подростках) вошел фильм "Страна Саша" — режиссерский дебют Юлии Трофимовой. Это лента о взрослении 18-летнего школьника, который пытается понять, кем хочет стать. Выбор профессии затрудняет неожиданная встреча с необычной девушкой Женей и с отцом — его Саша раньше ни разу не видел. В картине снялись Марк Эйдельштейн, Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев.Не обошлось без сериалов. На Европейском кинорынке (не в конкурсной программе, а в рамках Berlinale Series Market Selects) покажут две серии детективного проекта "Идентификация" Владлены Санду, ученицы Алексея Учителя.Сюжет разворачивается вокруг трагедии в семье мусульман-киргизов. Валерия — сирота, живет и работает на вещевом рынке. Она принимает ислам и выходит замуж за Амана, младшего брата своего работодателя Бакира.Во время торжества Бакира убивают, главной подозреваемой становится Валерия, именно она последней видела его живым. В СИЗО выясняется, что она — не та, за кого себя выдает. Но верят в невиновность героини только следователь и адвокат."Идентификация" выйдет 17 февраля в онлайн-кинотеатре PREMIER.Сразу два российских проекта покажут в секции короткометражек. "Ловушку" Анастасии Вебер сняли совместно с Литвой. Эта 20-минутная история — о жителях пригорода Санкт-Петербурга. Главный герой Саша пытается завоевать внимание одноклассницы, а параллельно оберегает сестру от неприятностей и выживает в непростом мире спальных районов.Вторая картина — документалка Haulout Евгении и Максима Арбугаевых — совместное производство с Великобританией. Авторы акцентируют внимание на экологических проблемах и глобальном потеплении.Главный герой, морской биолог Максим, живет на Чукотке и наблюдает за природными явлениями. Однажды он становится свидетелем того, как климатический кризис влияет на жизни животных.Другие фильмыВ основном конкурсе и других параллельных программах покажут картины Франсуа Озона, Дарио Ардженто, Клер Дени, рассказывающие о домашнем насилии, любовном треугольнике, покушениях на людей и мире искусства. Многие выйдут в российский прокат.Например, фильм открытия — Peter von Kant — вольная киноадаптация Озоном пьесы "Горькие слезы Петры фон Кант" Райнера Вернера Фасcбиндера. Главные роли исполняют Дени Меноше и Изабель Аджани.В оригинальной истории главные героини — три женщины, которые работают в сфере моды. Озон превращает их в мужчин и немного смещает фокус: теперь действие происходит в мире кино."Петер фон Кант" — уже пятый фильм Озона, который отбирают в конкурс Берлинале.Картина выйдет в российский прокат, дату релиза прокатчики еще не объявили.Другой завсегдатай фестиваля — корейский режиссер Хон Сан Су. Пять его проектов участвовали в конкурсе прошлых лет, к тому же два раза подряд он получал призы (в позапрошлом и прошлом годах за режиссуру и сценарий).В новой черно-белой ленте "Фильм писателя" автор, кинорежиссер, владелица книжного магазина и актриса в творческом кризисе размышляют о том, как время влияет на искусство, а случайные встречи заставляют смотреть на мир иначе.Важная премьера основного конкурса — драма "Звоните Джейн". Героиня (в исполнении Элизабет Бэнкс), домохозяйка из пригорода Чикаго, в конце 1960-х узнает, что ее беременность опасна для жизни. Аборты законодательно запрещены, она связывается с подпольной организацией, которая занимается незаконными операциями. Фильм отчасти основан на реальных событиях. Это режиссерский дебют сценаристки Филлис Наж, в картине также играют Кейт Мара и Сигурни Уивер.Среди других премьер в основном конкурсе — "Пассажиры ночи" с Шарлоттой Генсбур, чья героиня ищет смысл жизни после расставания с мужем, и "По обе стороны лезвия" Клер Дени. Фильм классика французского кино с Жюльет Бинош в главной роли — о неловком любовном треугольнике.Одна из ожидаемых картин программы Berlinale Special Gala — "Темные очки" 81-летнего мэтра Дарио Ардженто. Он возвращается в кино спустя десять лет с атмосферным джалло (поджанр итальянских фильмов ужасов). Сниматься пригласил дочь Азию, но в главной роли — Иления Пасторелли.Ее героиня — эскортница, которую из-за неудачного нападения и аварии ослепляет серийный убийца. Другой выживший — китайский сирота, которого она усыновляет. Вместе они будут мстить маньяку.Картина выйдет в российский прокат, дата станет известна позднее.Кроме того, на Берлинале покажут картину о домашнем насилии "Счастье" казахстанского режиссера Аскара Узбаева, "Костюм" с Зои Дойч и Диланом О´Брайеном о портном в Чикаго 1950-х. А также — "Flux Gourmet" британского визионера Питера Стрикленда с Гвендолин Кристи и мистический сериал "Восставшая" от Пита Мактига и Шарлотт Вольф.Берлинале продлится до 16 февраля.

https://ria.ru/20220207/kino-1771114633.html

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