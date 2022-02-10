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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220210/kino-1771934680.html
Российский прорыв: главные фильмы Берлинале и когда их ждать в прокате
Российский прорыв: главные фильмы Берлинале и когда их ждать в прокате - РИА Новости, 10.02.2022
Российский прорыв: главные фильмы Берлинале и когда их ждать в прокате
На 72-м Берлинском кинофестивале, который пройдет преимущественно в офлайн-формате, представят пять российских картин. Покажут долгожданную работу Дарио... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:00
2022-02-10T07:59
михаил бородин
франсуа озон
жюльет бинош
москва
сигурни уивер
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. На 72-м Берлинском кинофестивале, который пройдет преимущественно в офлайн-формате, представят пять российских картин. Покажут долгожданную работу Дарио Ардженто, несколько социальных драм о домашнем насилии и абортах, а еще фильм с Жюльет Бинош — о любовном треугольнике. О том, что привезли в Берлин и когда премьеры выйдут в России, — в материале РИА Новости.Драма о братьях, дебют о мигрантахРедкий, почти уникальный случай: в разных программах смотра пять лент российских режиссеров. В почетной секции Encounters (цель которой — поддержка новых фигур в кино и разнообразия форм художественных высказываний) — драма Александра Золотухина "Брат во всем".Ученик Александра Сокурова уже участвовал в Берлинале несколько лет назад. В новой работе он снова обращается к военной тематике, но концентрируется на становлении личности.Главные герои, близнецы Андрей и Митя, учатся на военных летчиков. На пути к цели придется повзрослеть и принимать решения самостоятельно.Один брат упрямый, второй — спокойный и рассудительный. Несмотря на разные характеры, они неразлучны. Золотухин рассматривает, как проявляются подобные темпераменты в непростых, экстремальных обстоятельствах. Режиссер задается вопросом, насколько драматичными могут быть отношения братьев, которые ценят и любят друг друга, но обучаются опасной профессии.Фильм снимали в учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой. В саундтреке при этом — классическая музыка.Картина выйдет в российский прокат 3 марта.В программе "Панорама" — дебютный художественный фильм Михаила Бородина "Продукты 24". Картина основана на реальной истории о современном рабстве среди мигрантов, так называемых гольяновских рабах."Продукты 24" — это "кино прямого действия": то, что показано в фильме, все еще происходит. Бородин (он же автор сценария) снял в фильме Бакию Касимову — одну из участниц событий.Сюжет строится вокруг Мухаббат. Она живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Это одна из многочисленных маленьких, неприметных торговых точек в подвале многоэтажки. Почти все сотрудники — мигранты. У Мухаббат нет денег и документов, она не может убежать, но однажды ей это удается. Только оказывается, что попасть на свободу легче, чем потом выжить."Продукты 24" — не только о рабстве и мигрантах, экономическом и экологическом кризисах. Это личная трогательная история о женщине, матери, о любви и дружбе, правосудии и мечтах.Дата релиза картины в России уточняется.Сериал, подростки, короткий метрВ программу Generation 14plus (куда включают картины о подростках) вошел фильм "Страна Саша" — режиссерский дебют Юлии Трофимовой. Это лента о взрослении 18-летнего школьника, который пытается понять, кем хочет стать. Выбор профессии затрудняет неожиданная встреча с необычной девушкой Женей и с отцом — его Саша раньше ни разу не видел. В картине снялись Марк Эйдельштейн, Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев.Не обошлось без сериалов. На Европейском кинорынке (не в конкурсной программе, а в рамках Berlinale Series Market Selects) покажут две серии детективного проекта "Идентификация" Владлены Санду, ученицы Алексея Учителя.Сюжет разворачивается вокруг трагедии в семье мусульман-киргизов. Валерия — сирота, живет и работает на вещевом рынке. Она принимает ислам и выходит замуж за Амана, младшего брата своего работодателя Бакира.Во время торжества Бакира убивают, главной подозреваемой становится Валерия, именно она последней видела его живым. В СИЗО выясняется, что она — не та, за кого себя выдает. Но верят в невиновность героини только следователь и адвокат."Идентификация" выйдет 17 февраля в онлайн-кинотеатре PREMIER.Сразу два российских проекта покажут в секции короткометражек. "Ловушку" Анастасии Вебер сняли совместно с Литвой. Эта 20-минутная история — о жителях пригорода Санкт-Петербурга. Главный герой Саша пытается завоевать внимание одноклассницы, а параллельно оберегает сестру от неприятностей и выживает в непростом мире спальных районов.Вторая картина — документалка Haulout Евгении и Максима Арбугаевых — совместное производство с Великобританией. Авторы акцентируют внимание на экологических проблемах и глобальном потеплении.Главный герой, морской биолог Максим, живет на Чукотке и наблюдает за природными явлениями. Однажды он становится свидетелем того, как климатический кризис влияет на жизни животных.Другие фильмыВ основном конкурсе и других параллельных программах покажут картины Франсуа Озона, Дарио Ардженто, Клер Дени, рассказывающие о домашнем насилии, любовном треугольнике, покушениях на людей и мире искусства. Многие выйдут в российский прокат.Например, фильм открытия — Peter von Kant — вольная киноадаптация Озоном пьесы "Горькие слезы Петры фон Кант" Райнера Вернера Фасcбиндера. Главные роли исполняют Дени Меноше и Изабель Аджани.В оригинальной истории главные героини — три женщины, которые работают в сфере моды. Озон превращает их в мужчин и немного смещает фокус: теперь действие происходит в мире кино."Петер фон Кант" — уже пятый фильм Озона, который отбирают в конкурс Берлинале.Картина выйдет в российский прокат, дату релиза прокатчики еще не объявили.Другой завсегдатай фестиваля — корейский режиссер Хон Сан Су. Пять его проектов участвовали в конкурсе прошлых лет, к тому же два раза подряд он получал призы (в позапрошлом и прошлом годах за режиссуру и сценарий).В новой черно-белой ленте "Фильм писателя" автор, кинорежиссер, владелица книжного магазина и актриса в творческом кризисе размышляют о том, как время влияет на искусство, а случайные встречи заставляют смотреть на мир иначе.Важная премьера основного конкурса — драма "Звоните Джейн". Героиня (в исполнении Элизабет Бэнкс), домохозяйка из пригорода Чикаго, в конце 1960-х узнает, что ее беременность опасна для жизни. Аборты законодательно запрещены, она связывается с подпольной организацией, которая занимается незаконными операциями. Фильм отчасти основан на реальных событиях. Это режиссерский дебют сценаристки Филлис Наж, в картине также играют Кейт Мара и Сигурни Уивер.Среди других премьер в основном конкурсе — "Пассажиры ночи" с Шарлоттой Генсбур, чья героиня ищет смысл жизни после расставания с мужем, и "По обе стороны лезвия" Клер Дени. Фильм классика французского кино с Жюльет Бинош в главной роли — о неловком любовном треугольнике.Одна из ожидаемых картин программы Berlinale Special Gala — "Темные очки" 81-летнего мэтра Дарио Ардженто. Он возвращается в кино спустя десять лет с атмосферным джалло (поджанр итальянских фильмов ужасов). Сниматься пригласил дочь Азию, но в главной роли — Иления Пасторелли.Ее героиня — эскортница, которую из-за неудачного нападения и аварии ослепляет серийный убийца. Другой выживший — китайский сирота, которого она усыновляет. Вместе они будут мстить маньяку.Картина выйдет в российский прокат, дата станет известна позднее.Кроме того, на Берлинале покажут картину о домашнем насилии "Счастье" казахстанского режиссера Аскара Узбаева, "Костюм" с Зои Дойч и Диланом О´Брайеном о портном в Чикаго 1950-х. А также — "Flux Gourmet" британского визионера Питера Стрикленда с Гвендолин Кристи и мистический сериал "Восставшая" от Пита Мактига и Шарлотт Вольф.Берлинале продлится до 16 февраля.
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михаил бородин, франсуа озон, жюльет бинош, москва, сигурни уивер, кино и сериалы, знаменитости, шарлотта генсбур, что посмотреть
08:00 10.02.2022
 

Российский прорыв: главные фильмы Берлинале и когда их ждать в прокате

© Curiosa Films (2021) Кадр из фильма "По обе стороны лезвия"
Кадр из фильма По обе стороны лезвия
© Curiosa Films (2021)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. На 72-м Берлинском кинофестивале, который пройдет преимущественно в офлайн-формате, представят пять российских картин. Покажут долгожданную работу Дарио Ардженто, несколько социальных драм о домашнем насилии и абортах, а еще фильм с Жюльет Бинош — о любовном треугольнике. О том, что привезли в Берлин и когда премьеры выйдут в России, — в материале РИА Новости.

Драма о братьях, дебют о мигрантах

Редкий, почти уникальный случай: в разных программах смотра пять лент российских режиссеров. В почетной секции Encounters (цель которой — поддержка новых фигур в кино и разнообразия форм художественных высказываний) — драма Александра Золотухина "Брат во всем".
Ученик Александра Сокурова уже участвовал в Берлинале несколько лет назад. В новой работе он снова обращается к военной тематике, но концентрируется на становлении личности.
Главные герои, близнецы Андрей и Митя, учатся на военных летчиков. На пути к цели придется повзрослеть и принимать решения самостоятельно.
© Кинокомпания ПионерСъемки фильма "Брат во всем"
Съемки фильма Брат во всем
© Кинокомпания Пионер
Съемки фильма "Брат во всем"

"Люди, посвятившие жизнь призванию, смелые, умные, решительные, — говорит режиссер. — В жертву мечте они приносят покой и благосостояние. Это особая порода, что особенно ярко заметно в военной среде, в характерах молодых ребят, выбравших одну из романтических военных профессий".

Один брат упрямый, второй — спокойный и рассудительный. Несмотря на разные характеры, они неразлучны. Золотухин рассматривает, как проявляются подобные темпераменты в непростых, экстремальных обстоятельствах. Режиссер задается вопросом, насколько драматичными могут быть отношения братьев, которые ценят и любят друг друга, но обучаются опасной профессии.
© Кинокомпания ПионерСъемки фильма "Брат во всем"
Съемки фильма Брат во всем
1 из 3
Съемки фильма "Брат во всем"
© Кинокомпания Пионер
© Кинокомпания Пионер

Фрагмент съемок фильма "Брат во всем"

Съемки фильма Брат во всем
2 из 3

Фрагмент съемок фильма "Брат во всем"

© Кинокомпания Пионер
© Кинокомпания Пионер

На съемках фильма "Брат во всем"

Съемки фильма Брат во всем
3 из 3

На съемках фильма "Брат во всем"

© Кинокомпания Пионер
1 из 3
Съемки фильма "Брат во всем"
© Кинокомпания Пионер
2 из 3

Фрагмент съемок фильма "Брат во всем"

© Кинокомпания Пионер
3 из 3

На съемках фильма "Брат во всем"

© Кинокомпания Пионер
Фильм снимали в учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой. В саундтреке при этом — классическая музыка.
Картина выйдет в российский прокат 3 марта.
© MetrafilmsСъемки фильма "Продукты 24"
Съемки фильма Продукты 24
© Metrafilms
Съемки фильма "Продукты 24"
В программе "Панорама" — дебютный художественный фильм Михаила Бородина "Продукты 24". Картина основана на реальной истории о современном рабстве среди мигрантов, так называемых гольяновских рабах.

"Мы поднимаем очень важную тему, о которой не принято говорить вслух, — тему рабства, — рассказывает режиссер. — Европейский суд по правам человека начал рассматривать в конце декабря "Дело гольяновских рабов". История незаконченная, ведь этот магазин работает до сих пор".

© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
Кадр из фильма "Продукты 24"
"Продукты 24" — это "кино прямого действия": то, что показано в фильме, все еще происходит. Бородин (он же автор сценария) снял в фильме Бакию Касимову — одну из участниц событий.
Сюжет строится вокруг Мухаббат. Она живет и работает в продуктовом магазине на окраине Москвы. Это одна из многочисленных маленьких, неприметных торговых точек в подвале многоэтажки. Почти все сотрудники — мигранты. У Мухаббат нет денег и документов, она не может убежать, но однажды ей это удается. Только оказывается, что попасть на свободу легче, чем потом выжить.
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
1 из 3
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
© Metrafilms

На съемках фильма "Продукты 24"

Съемки фильма Продукты 24
2 из 3

На съемках фильма "Продукты 24"

© Metrafilms
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms

Сцена из фильма "Продукты 24"

Кадр из фильма Продукты 24
3 из 3

Сцена из фильма "Продукты 24"

© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
1 из 3
Кадр из фильма "Продукты 24"
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
2 из 3

На съемках фильма "Продукты 24"

© Metrafilms
3 из 3

Сцена из фильма "Продукты 24"

© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
"Продукты 24" — не только о рабстве и мигрантах, экономическом и экологическом кризисах. Это личная трогательная история о женщине, матери, о любви и дружбе, правосудии и мечтах.
Дата релиза картины в России уточняется.
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms Кадр из фильма "Продукты 24"
Кадр из фильма Продукты 24
© Предоставлено пресс-службой Metrafilms
Кадр из фильма "Продукты 24"

Сериал, подростки, короткий метр

В программу Generation 14plus (куда включают картины о подростках) вошел фильм "Страна Саша" — режиссерский дебют Юлии Трофимовой. Это лента о взрослении 18-летнего школьника, который пытается понять, кем хочет стать. Выбор профессии затрудняет неожиданная встреча с необычной девушкой Женей и с отцом — его Саша раньше ни разу не видел. В картине снялись Марк Эйдельштейн, Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев.
© PREMIERКадр из сериала "Идентификация"
Кадр из сериала Идентификация
© PREMIER
Кадр из сериала "Идентификация"
Не обошлось без сериалов. На Европейском кинорынке (не в конкурсной программе, а в рамках Berlinale Series Market Selects) покажут две серии детективного проекта "Идентификация" Владлены Санду, ученицы Алексея Учителя.
Сюжет разворачивается вокруг трагедии в семье мусульман-киргизов. Валерия — сирота, живет и работает на вещевом рынке. Она принимает ислам и выходит замуж за Амана, младшего брата своего работодателя Бакира.
© PREMIERКадр из сериала "Идентификация"
Кадр из сериала Идентификация
1 из 2
Кадр из сериала "Идентификация"
© PREMIER
© PREMIER

Сцена из сериала "Идентификация"

Кадр из сериала Идентификация
2 из 2

Сцена из сериала "Идентификация"

© PREMIER
1 из 2
Кадр из сериала "Идентификация"
© PREMIER
2 из 2

Сцена из сериала "Идентификация"

© PREMIER
Во время торжества Бакира убивают, главной подозреваемой становится Валерия, именно она последней видела его живым. В СИЗО выясняется, что она — не та, за кого себя выдает. Но верят в невиновность героини только следователь и адвокат.
© PREMIERКадр из сериала "Идентификация"
Кадр из сериала Идентификация
© PREMIER
Кадр из сериала "Идентификация"
"Идентификация" выйдет 17 февраля в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Сразу два российских проекта покажут в секции короткометражек. "Ловушку" Анастасии Вебер сняли совместно с Литвой. Эта 20-минутная история — о жителях пригорода Санкт-Петербурга. Главный герой Саша пытается завоевать внимание одноклассницы, а параллельно оберегает сестру от неприятностей и выживает в непростом мире спальных районов.
© Albireo Films (2022)Кадр из фильма Haulout
Кадр из фильма Haulout
© Albireo Films (2022)
Кадр из фильма Haulout
Вторая картина — документалка Haulout Евгении и Максима Арбугаевых — совместное производство с Великобританией. Авторы акцентируют внимание на экологических проблемах и глобальном потеплении.
Главный герой, морской биолог Максим, живет на Чукотке и наблюдает за природными явлениями. Однажды он становится свидетелем того, как климатический кризис влияет на жизни животных.
© Albireo Films (2022)

Кадр из фильма Haulout

Кадр из фильма Haulout
1 из 2

Кадр из фильма Haulout

© Albireo Films (2022)
© Albireo Films (2022)

Сцена из фильма Haulout

Кадр из фильма Haulout
2 из 2

Сцена из фильма Haulout

© Albireo Films (2022)
1 из 2

Кадр из фильма Haulout

© Albireo Films (2022)
2 из 2

Сцена из фильма Haulout

© Albireo Films (2022)
"Этот фильм — отчет о последствиях глобального потепления в Арктике и дань уважения упорной самоотверженности ученых, которые работают на этих землях, часто с большой личной отдачей", — отмечают режиссеры.

Другие фильмы

В основном конкурсе и других параллельных программах покажут картины Франсуа Озона, Дарио Ардженто, Клер Дени, рассказывающие о домашнем насилии, любовном треугольнике, покушениях на людей и мире искусства. Многие выйдут в российский прокат.
© Synthetic Cinema International (2022) Кадр из фильма "Звоните Джейн"
Кадр из фильма Позвони Джейн
© Synthetic Cinema International (2022)
Кадр из фильма "Звоните Джейн"
Например, фильм открытия — Peter von Kant — вольная киноадаптация Озоном пьесы "Горькие слезы Петры фон Кант" Райнера Вернера Фасcбиндера. Главные роли исполняют Дени Меноше и Изабель Аджани.
В оригинальной истории главные героини — три женщины, которые работают в сфере моды. Озон превращает их в мужчин и немного смещает фокус: теперь действие происходит в мире кино.
© Films Distribution (2022)Кадр из фильма "Петер фон Кант"
Кадр из фильма Петер фон Кант
© Films Distribution (2022)
Кадр из фильма "Петер фон Кант"
"Петер фон Кант" — уже пятый фильм Озона, который отбирают в конкурс Берлинале.
Картина выйдет в российский прокат, дату релиза прокатчики еще не объявили.
Другой завсегдатай фестиваля — корейский режиссер Хон Сан Су. Пять его проектов участвовали в конкурсе прошлых лет, к тому же два раза подряд он получал призы (в позапрошлом и прошлом годах за режиссуру и сценарий).
© Contents Panda (2022) Кадр из фильма "Фильм писателя"
Кадр из фильма Фильм писателя
© Contents Panda (2022)
Кадр из фильма "Фильм писателя"
В новой черно-белой ленте "Фильм писателя" автор, кинорежиссер, владелица книжного магазина и актриса в творческом кризисе размышляют о том, как время влияет на искусство, а случайные встречи заставляют смотреть на мир иначе.
© Contents Panda (2022) Кадр из фильма "Фильм писателя"
Кадр из фильма Фильм писателя
1 из 2
Кадр из фильма "Фильм писателя"
© Contents Panda (2022)
© Contents Panda (2022)

Сцена из фильма "Фильм писателя"

Кадр из фильма Фильм писателя
2 из 2

Сцена из фильма "Фильм писателя"

© Contents Panda (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Фильм писателя"
© Contents Panda (2022)
2 из 2

Сцена из фильма "Фильм писателя"

© Contents Panda (2022)
Важная премьера основного конкурса — драма "Звоните Джейн". Героиня (в исполнении Элизабет Бэнкс), домохозяйка из пригорода Чикаго, в конце 1960-х узнает, что ее беременность опасна для жизни. Аборты законодательно запрещены, она связывается с подпольной организацией, которая занимается незаконными операциями. Фильм отчасти основан на реальных событиях. Это режиссерский дебют сценаристки Филлис Наж, в картине также играют Кейт Мара и Сигурни Уивер.
© Synthetic Cinema International (2022) Элизабет Бэнкс и Сигурни Уивер в фильме "Звоните Джейн"
Кадр из фильма Позвони Джейн
© Synthetic Cinema International (2022)
Элизабет Бэнкс и Сигурни Уивер в фильме "Звоните Джейн"
Среди других премьер в основном конкурсе — "Пассажиры ночи" с Шарлоттой Генсбур, чья героиня ищет смысл жизни после расставания с мужем, и "По обе стороны лезвия" Клер Дени. Фильм классика французского кино с Жюльет Бинош в главной роли — о неловком любовном треугольнике.
© Curiosa Films (2021) Жюльет Бинош и Венсан Линдон в фильме "По обе стороны лезвия"
Жюльет Бинош и Венсан Линдон в фильме По обе стороны лезвия
© Curiosa Films (2021)
Жюльет Бинош и Венсан Линдон в фильме "По обе стороны лезвия"
Одна из ожидаемых картин программы Berlinale Special Gala — "Темные очки" 81-летнего мэтра Дарио Ардженто. Он возвращается в кино спустя десять лет с атмосферным джалло (поджанр итальянских фильмов ужасов). Сниматься пригласил дочь Азию, но в главной роли — Иления Пасторелли.
Ее героиня — эскортница, которую из-за неудачного нападения и аварии ослепляет серийный убийца. Другой выживший — китайский сирота, которого она усыновляет. Вместе они будут мстить маньяку.
Картина выйдет в российский прокат, дата станет известна позднее.
Кроме того, на Берлинале покажут картину о домашнем насилии "Счастье" казахстанского режиссера Аскара Узбаева, "Костюм" с Зои Дойч и Диланом О´Брайеном о портном в Чикаго 1950-х. А также — "Flux Gourmet" британского визионера Питера Стрикленда с Гвендолин Кристи и мистический сериал "Восставшая" от Пита Мактига и Шарлотт Вольф.
Берлинале продлится до 16 февраля.
Режиссер, актриса Надежда Михалкова - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 08:00Культура
Надежда Михалкова: иногда легче взять в проект кого-то не из родственников
 
КультураМихаил БородинФрансуа ОзонЖюльет БиношМоскваСигурни УиверКино и сериалыЗнаменитостиШарлотта Генсбурчто посмотреть
 
 
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