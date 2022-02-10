https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772149482.html

Токаев поблагодарил Путина за помощь в отражении террористической атаки

Токаев поблагодарил Путина за помощь в отражении террористической атаки - РИА Новости, 10.02.2022

Токаев поблагодарил Путина за помощь в отражении террористической атаки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность российскому лидеру за помощь по линии... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T19:00

2022-02-10T19:00

2022-02-10T19:00

беспорядки в казахстане

в мире

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АЛМА-АТА, 10 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность российскому лидеру за помощь по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отражении террористической атаки в январе."Еще раз благодарю Владимира Владимировича Путина и других наших партнеров по ОДКБ за неоценимую поддержку в отражении беспрецедентной для Казахстана террористической атаки", - сказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772142537.html

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772142949.html

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актау

казахстан

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