https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772113646.html
У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин
У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022
У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин
Служба внешней разведки России имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, заявил ее директор Сергей Нарышкин. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:39
2022-02-10T16:39
2022-02-10T16:47
казахстан
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сирия
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одкб
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
исламское государство
сергей нарышкин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, заявил ее директор Сергей Нарышкин."Конечно, были", - сказал он в интервью газете "МК", отвечая на вопрос были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января.Нарышкин уточил, что тогда в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ* и других террористических группировок. Спецслужбы этих государств и России знали, "под чьим патронажем проходило такое перемещение", уточнил глава СВР."Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", - добавил Нарышкин.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html
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казахстан, в мире, сирия, россия, одкб, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исламское государство, сергей нарышкин
16:39 10.02.2022 (обновлено: 16:47 10.02.2022)
У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин заявил, что у службы были данные о подготовке беспорядков в Казахстане