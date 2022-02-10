https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772113646.html

У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин

У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022

У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин

Служба внешней разведки России имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, заявил ее директор Сергей Нарышкин. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:39

2022-02-10T16:39

2022-02-10T16:47

казахстан

в мире

сирия

россия

одкб

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

исламское государство

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, заявил ее директор Сергей Нарышкин."Конечно, были", - сказал он в интервью газете "МК", отвечая на вопрос были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января.Нарышкин уточил, что тогда в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ* и других террористических группировок. Спецслужбы этих государств и России знали, "под чьим патронажем проходило такое перемещение", уточнил глава СВР."Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", - добавил Нарышкин.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772084118.html

казахстан

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казахстан, в мире, сирия, россия, одкб, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исламское государство, сергей нарышкин