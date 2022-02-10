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У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин
У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022
У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин
Служба внешней разведки России имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, заявил ее директор Сергей Нарышкин. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:39
2022-02-10T16:47
казахстан
в мире
сирия
россия
одкб
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
исламское государство
сергей нарышкин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, заявил ее директор Сергей Нарышкин."Конечно, были", - сказал он в интервью газете "МК", отвечая на вопрос были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января.Нарышкин уточил, что тогда в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ* и других террористических группировок. Спецслужбы этих государств и России знали, "под чьим патронажем проходило такое перемещение", уточнил глава СВР."Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", - добавил Нарышкин.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html
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казахстан, в мире, сирия, россия, одкб, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исламское государство, сергей нарышкин
16:39 10.02.2022 (обновлено: 16:47 10.02.2022)
 
У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин заявил, что у службы были данные о подготовке беспорядков в Казахстане

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Сотрудники полиции возле пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
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Сотрудники полиции возле пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки России имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, заявил ее директор Сергей Нарышкин.
"Конечно, были", - сказал он в интервью газете "МК", отвечая на вопрос были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
14:17Беспорядки в Казахстане
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд
Нарышкин уточил, что тогда в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ* и других террористических группировок. Спецслужбы этих государств и России знали, "под чьим патронажем проходило такое перемещение", уточнил глава СВР.
"Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", - добавил Нарышкин.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Твердо стоит на ногах – Путин о Казахстане после беспорядков в начале января - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
14:43
Казахстан уверенно стоит на ногах благодаря усилиям Токаева, заявил Путин
 
КазахстанВ миреСирияРоссияОДКБСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Исламское государствоСергей Нарышкин
 
 
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