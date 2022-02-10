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Казахстан уверенно стоит на ногах благодаря усилиям Токаева, заявил Путин
Казахстан уверенно стоит на ногах благодаря усилиям Токаева, заявил Путин - РИА Новости, 10.02.2022
Казахстан уверенно стоит на ногах благодаря усилиям Токаева, заявил Путин
Глава РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Казахстану придется приложить немало усилий, чтобы... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:43
2022-02-10T16:28
в мире
жанаозен
актау
казахстан
оон
владимир путин
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Казахстану придется приложить немало усилий, чтобы восстановить потерянное во время январских событий, но страна уверенно стоит на ногах под руководством действующей власти."Знаю, что придется немало теперь усилий приложить для того, чтобы восстановить все, что было потеряно в ходе этих событий. Но Казахстан тем не менее уверенно и твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, вашему руководству, развивается активно", - сказал Путин Токаеву.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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"Твердо стоит на ногах " – Путин о Казахстане после беспорядков в начале января
"Твердо стоит на ногах " – Путин о Казахстане после беспорядков в начале января
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в мире, жанаозен, актау, казахстан, оон, владимир путин, касым-жомарт токаев
14:43 10.02.2022 (обновлено: 16:28 10.02.2022)
 
Казахстан уверенно стоит на ногах благодаря усилиям Токаева, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Казахстан уверенно стоит на ногах благодаря усилиям Токаева

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Казахстану придется приложить немало усилий, чтобы восстановить потерянное во время январских событий, но страна уверенно стоит на ногах под руководством действующей власти.
"Знаю, что придется немало теперь усилий приложить для того, чтобы восстановить все, что было потеряно в ходе этих событий. Но Казахстан тем не менее уверенно и твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, вашему руководству, развивается активно", - сказал Путин Токаеву.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
14:21
Россия и Казахстан подпишут соглашения по стратегическому партнерству
 
В миреЖанаозенАктауКазахстанООНВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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