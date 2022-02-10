https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772077050.html
Путин заявил о восстановлении ситуации в Казахстане
Путин заявил о восстановлении ситуации в Казахстане - РИА Новости, 10.02.2022
Путин заявил о восстановлении ситуации в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что ситуация в Казахстане восстановлена. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:19
2022-02-10T14:19
2022-02-10T14:37
беспорядки в казахстане
владимир путин
россия
одкб
казахстан
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что ситуация в Казахстане восстановлена."Ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора подставила плечо Казахстану. Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, одкб, казахстан
14:19 10.02.2022 (обновлено: 14:37 10.02.2022)
Путин заявил о восстановлении ситуации в Казахстане
Президент Путин: ситуация в Казахстане восстановлена, Россия подставила стране плечо