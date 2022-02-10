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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772077050.html
Путин заявил о восстановлении ситуации в Казахстане
Путин заявил о восстановлении ситуации в Казахстане - РИА Новости, 10.02.2022
Путин заявил о восстановлении ситуации в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что ситуация в Казахстане восстановлена. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:19
2022-02-10T14:37
беспорядки в казахстане
владимир путин
россия
одкб
казахстан
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что ситуация в Казахстане восстановлена."Ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора подставила плечо Казахстану. Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, одкб, казахстан
14:19 10.02.2022 (обновлено: 14:37 10.02.2022)
 
Путин заявил о восстановлении ситуации в Казахстане

Президент Путин: ситуация в Казахстане восстановлена, Россия подставила стране плечо

© REUTERS / Pavel MikheyevРоссийские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
Российские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ из Казахстана - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Российские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ из Казахстана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что ситуация в Казахстане восстановлена.
"Ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора подставила плечо Казахстану. Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
14:21
Россия и Казахстан подпишут соглашения по стратегическому партнерству
 
Беспорядки в КазахстанеВладимир ПутинРоссияОДКБКазахстан
 
 
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