https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд - РИА Новости, 10.02.2022
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд
В январе в Казахстан, воспользовавшись ситуацией, вторглись международные банды, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с главой республики... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:17
2022-02-10T14:17
2022-02-10T17:28
беспорядки в казахстане
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В январе в Казахстан, воспользовавшись ситуацией, вторглись международные банды, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с главой республики Касым-Жомартом Токаевым."Мы встречались перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия как одна из стран ОДКБ в соответствии со статьей четвертой договора подставила плечо Казахстану. Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана", — сказал он.Российский лидер добавил, что для ликвидации последствий случившегося придется приложить немало усилий, но страна твердо стоит на ногах."Действительно, была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота", — согласился с ним Токаев.Президент Казахстана отметил, что, к сожалению, во время митингов было очень много жертв, но все эти случаи расследуются, виновные понесут наказание.Он подчеркнул, что важную роль в урегулировании кризиса сыграли миротворцы ОДКБ.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. Сейчас миротворцы покинули Казахстан.По итогам январских событий возбуждено 695 уголовных дел. По данным Генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН сообщали о тысяче раненых.
https://ria.ru/20220128/konsul-1769902211.html
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
14:17 10.02.2022 (обновлено: 17:28 10.02.2022)
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд
Путин на встрече с Токаевым заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В январе в Казахстан, воспользовавшись ситуацией, вторглись международные банды, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.
"Мы встречались перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия
как одна из стран ОДКБ
в соответствии со статьей четвертой договора подставила плечо Казахстану
. Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана", — сказал он.
Российский лидер добавил, что для ликвидации последствий случившегося придется приложить немало усилий, но страна твердо стоит на ногах.
"Действительно, была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота", — согласился с ним Токаев.
Президент Казахстана отметил, что, к сожалению, во время митингов было очень много жертв, но все эти случаи расследуются, виновные понесут наказание.
Он подчеркнул, что важную роль в урегулировании кризиса сыграли миротворцы ОДКБ.
Беспорядки в Казахстане
В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате
и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев
распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ
.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. Сейчас миротворцы покинули Казахстан.
По итогам январских событий возбуждено 695 уголовных дел. По данным Генпрокуратуры
страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН
сообщали о тысяче раненых.