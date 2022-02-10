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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд - РИА Новости, 10.02.2022
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд
В январе в Казахстан, воспользовавшись ситуацией, вторглись международные банды, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с главой республики... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:17
2022-02-10T17:28
беспорядки в казахстане
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В январе в Казахстан, воспользовавшись ситуацией, вторглись международные банды, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с главой республики Касым-Жомартом Токаевым."Мы встречались перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия как одна из стран ОДКБ в соответствии со статьей четвертой договора подставила плечо Казахстану. Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана", — сказал он.Российский лидер добавил, что для ликвидации последствий случившегося придется приложить немало усилий, но страна твердо стоит на ногах."Действительно, была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота", — согласился с ним Токаев.Президент Казахстана отметил, что, к сожалению, во время митингов было очень много жертв, но все эти случаи расследуются, виновные понесут наказание.Он подчеркнул, что важную роль в урегулировании кризиса сыграли миротворцы ОДКБ.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. Сейчас миротворцы покинули Казахстан.По итогам январских событий возбуждено 695 уголовных дел. По данным Генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН сообщали о тысяче раненых.
https://ria.ru/20220128/konsul-1769902211.html
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире
14:17 10.02.2022 (обновлено: 17:28 10.02.2022)
 
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд

Путин на встрече с Токаевым заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В январе в Казахстан, воспользовавшись ситуацией, вторглись международные банды, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.
"Мы встречались перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия как одна из стран ОДКБ в соответствии со статьей четвертой договора подставила плечо Казахстану. Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге и народу Казахстана", — сказал он.
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Российский лидер добавил, что для ликвидации последствий случившегося придется приложить немало усилий, но страна твердо стоит на ногах.
"Действительно, была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью прежде всего подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота", — согласился с ним Токаев.
Президент Казахстана отметил, что, к сожалению, во время митингов было очень много жертв, но все эти случаи расследуются, виновные понесут наказание.
Он подчеркнул, что важную роль в урегулировании кризиса сыграли миротворцы ОДКБ.
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Беспорядки в Казахстане

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
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По итогам январских событий возбуждено 695 уголовных дел. По данным Генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН сообщали о тысяче раненых.
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