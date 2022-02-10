https://ria.ru/20220210/indiya-1772081818.html
Индия отменила обязательный карантин для въезжающих в страну
Индия отменила обязательный карантин для въезжающих в страну - РИА Новости, 10.02.2022
Индия отменила обязательный карантин для въезжающих в страну
Минздрав Индии пересмотрел правила въезда в страну, отменив ранее введенный обязательный недельный карантин для всех. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:56
2022-02-10T14:56
2022-02-10T14:56
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев – РИА Новости. Минздрав Индии пересмотрел правила въезда в страну, отменив ранее введенный обязательный недельный карантин для всех.Кроме того, въезжать без ПЦР-теста, предоставив только сертификат о вакцинации, смогут граждане 82 государств, но России в этом списке нет. Вместо карантина нужно заниматься самонаблюдением и в случае чего — изолироваться. "Все путешественники будут самостоятельно следить за своим здоровьем в течение 14 дней после прибытия. Если у них появятся признаки и симптомы, указывающие на COVID-19, нужно немедленно самоизолироваться и сообщить в ближайшее медицинское учреждение", – говорится в пересмотренных протоколах.Также власти страны отменили правило, по которому путешественники из "стран риска" (Россия в их число входит), где отмечены частые случаи заражения коронавирусом, должны сдавать ПЦР-тест в аэропорту и ждать там его результатов. Новый порядок въезда будет действовать с 14 февраля.Ряд ранее введенных правил остался в силе. В частности, при заполнении анкеты на онлайн-портале Air Suvidha, помимо сделанного за 72 часа до начала поездки ПЦР-теста, туристы должны предоставить информацию о посещенных странах за 14 дней до въезда в Индию. На борт самолета пассажиры смогут попасть, только показав заполненную на онлайн-портале анкету и пройдя измерение температуры. Помимо этого, по прибытии в Индию власти страны случайным образом выберут два процента от общего числа пассажиров на рейсе для проведения ПЦР-тестов.Сейчас, как сообщил РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, Россия и Индия работают над механизмом взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, этот процесс займет некоторое время.
https://ria.ru/20220201/shri-lanka-1770436006.html
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туризм, россия, нью-дели, индия, коронавирус covid-19, карантин, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Индия отменила обязательный карантин для въезжающих в страну
Минздрав Индии пересмотрел правила въезда в страну и отменил карантин для туристов
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев – РИА Новости. Минздрав Индии пересмотрел правила въезда в страну, отменив ранее введенный обязательный недельный карантин для всех.
Кроме того, въезжать без ПЦР-теста, предоставив только сертификат о вакцинации, смогут граждане 82 государств, но России в этом списке нет.
Вместо карантина нужно заниматься самонаблюдением и в случае чего — изолироваться. "Все путешественники будут самостоятельно следить за своим здоровьем в течение 14 дней после прибытия. Если у них появятся признаки и симптомы, указывающие на COVID-19, нужно немедленно самоизолироваться и сообщить в ближайшее медицинское учреждение", – говорится в пересмотренных протоколах.
Также власти страны отменили правило, по которому путешественники из "стран риска" (Россия в их число входит
), где отмечены частые случаи заражения коронавирусом, должны сдавать ПЦР-тест в аэропорту и ждать там его результатов. Новый порядок въезда будет действовать с 14 февраля.
Ряд ранее введенных правил остался в силе. В частности, при заполнении анкеты на онлайн-портале Air Suvidha, помимо сделанного за 72 часа до начала поездки ПЦР-теста, туристы должны предоставить информацию о посещенных странах за 14 дней до въезда в Индию.
На борт самолета пассажиры смогут попасть, только показав заполненную на онлайн-портале анкету и пройдя измерение температуры. Помимо этого, по прибытии в Индию власти страны случайным образом выберут два процента от общего числа пассажиров на рейсе для проведения ПЦР-тестов.
Сейчас, как сообщил
РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов, Россия и Индия работают над механизмом взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, этот процесс займет некоторое время.