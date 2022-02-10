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Россия и Индия работают над взаимным признанием сертификатов о вакцинации
Россия и Индия работают над взаимным признанием сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 10.02.2022
Россия и Индия работают над взаимным признанием сертификатов о вакцинации
Россия и Индия работают над механизмом взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, этот процесс займет некоторое время, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:09
2022-02-10T09:09
2022-02-10T09:09
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия и Индия работают над механизмом взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, этот процесс займет некоторое время, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Индии, таким образом, теперь в странах, одобривших "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и как универсальный бустер, проживают более 2,5 миллиарда человек. Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва и Нью-Дели завершают переговоры по запуску производства в Индии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт"."Вместе работаем сейчас над выстраиванием механизма взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса... Я думаю, что этот процесс займет какое-то время. Но затягивать с этим, конечно же, не следует. Такая договоренность значительно облегчит взаимные обмены", - сказал Алипов.Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции.Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными негативными явлениями после вакцинации, как миокардиты или перикардиты. Высокая безопасность и эффективность "Спутника Лайт" и "Спутника V" подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации более чем из 60 стран.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, индия
Россия и Индия работают над взаимным признанием сертификатов о вакцинации
Россия и Индия работают над взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия и Индия работают над механизмом взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19, этот процесс займет некоторое время, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Индии
, таким образом, теперь в странах, одобривших "Спутник Лайт" как самостоятельную вакцину и как универсальный бустер, проживают более 2,5 миллиарда человек. Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
, Москва
и Нью-Дели
завершают переговоры по запуску производства в Индии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".
"Вместе работаем сейчас над выстраиванием механизма взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса... Я думаю, что этот процесс займет какое-то время. Но затягивать с этим, конечно же, не следует. Такая договоренность значительно облегчит взаимные обмены", - сказал Алипов.
Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Однокомпонентная схема применения "Спутника Лайт" имеет ряд ключевых преимуществ, включая простой процесс вакцинации, а также возможность повышения эффективности и продолжительности действия других вакцин при применении как бустирующей инъекции.
Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" разработаны на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека и не связаны с такими серьезными негативными явлениями после вакцинации, как миокардиты или перикардиты. Высокая безопасность и эффективность "Спутника Лайт" и "Спутника V" подтверждена более чем 30 исследованиями и данными о вакцинации более чем из 60 стран.