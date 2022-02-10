Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/gaz-1771981862.html
В Ливии предупредили, что не смогут помочь ЕС в решении газового кризиса
В Ливии предупредили, что не смогут помочь ЕС в решении газового кризиса - РИА Новости, 10.02.2022
В Ливии предупредили, что не смогут помочь ЕС в решении газового кризиса
Ливия не имеет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе, заявил РИА Новости министр нефти и газа... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T03:35
2022-02-10T09:26
в мире
евросоюз
ливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772001951_0:1:3638:2047_1920x0_80_0_0_374c0ce9be2bfe1825eee16c26e4bed1.jpg
БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Ливия не имеет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе, заявил РИА Новости министр нефти и газа страны Мухаммад Аун.По его словам, объемы газа, которые ранее экспортировались по газопроводу "Зеленый поток" в Италию и дальше попадали в общеевропейскую сеть, сейчас используются для нужд электростанций и других объектов в самой Ливии.Ранее в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу увеличения поставок СПГ.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что "Газпром", выполняя обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Кремле указывали, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220209/gaz-1771951086.html
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772001951_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_c549375c33e4d7412ebd3d4f0a514032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, ливия
03:35 10.02.2022 (обновлено: 09:26 10.02.2022)
 
В Ливии предупредили, что не смогут помочь ЕС в решении газового кризиса

Министр нефти и газа Ливии Аун заявил, что Триполи не сможет разрешить газовый кризис в ЕС

© AFP 2022 / Abdullah DomaНефтяной терминал компании Zueitina в Ливии
Нефтяной терминал компании Zueitina в Ливии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AFP 2022 / Abdullah Doma
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Ливия не имеет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе, заявил РИА Новости министр нефти и газа страны Мухаммад Аун.
По его словам, объемы газа, которые ранее экспортировались по газопроводу "Зеленый поток" в Италию и дальше попадали в общеевропейскую сеть, сейчас используются для нужд электростанций и других объектов в самой Ливии.

"Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения. Не думаю, что они будут в достаточных объемах, способных разрешить кризис в Евросоюзе", - сказал министр.

Ранее в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу увеличения поставок СПГ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что "Газпром", выполняя обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.
Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Кремле указывали, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 19:37Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему хранилища газа в ФРГ оказались не заполнены
 
В миреЕвросоюзЛивия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала