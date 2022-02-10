03:35 10.02.2022 (обновлено: 09:26 10.02.2022)
В Ливии предупредили, что не смогут помочь ЕС в решении газового кризиса
Министр нефти и газа Ливии Аун заявил, что Триполи не сможет разрешить газовый кризис в ЕС
БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Ливия не имеет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе, заявил РИА Новости министр нефти и газа страны Мухаммад Аун.
"Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения. Не думаю, что они будут в достаточных объемах, способных разрешить кризис в Евросоюзе", - сказал министр.
Ранее в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу увеличения поставок СПГ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что "Газпром", выполняя обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.
Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Кремле указывали, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.