https://ria.ru/20220210/gaz-1771981862.html

В Ливии предупредили, что не смогут помочь ЕС в решении газового кризиса

В Ливии предупредили, что не смогут помочь ЕС в решении газового кризиса - РИА Новости, 10.02.2022

В Ливии предупредили, что не смогут помочь ЕС в решении газового кризиса

Ливия не имеет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе, заявил РИА Новости министр нефти и газа... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T03:35

2022-02-10T03:35

2022-02-10T09:26

в мире

евросоюз

ливия

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БЕНГАЗИ, 10 фев – РИА Новости. Ливия не имеет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе, заявил РИА Новости министр нефти и газа страны Мухаммад Аун.По его словам, объемы газа, которые ранее экспортировались по газопроводу "Зеленый поток" в Италию и дальше попадали в общеевропейскую сеть, сейчас используются для нужд электростанций и других объектов в самой Ливии.Ранее в феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу увеличения поставок СПГ.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 февраля заявила, что "Газпром", выполняя обязательства по контрактам с европейскими партнерами, "делает минимум", и упрекнула российскую компанию в том, что та инициативно не нарастила объемы поставок. Вместе с тем фон дер Ляйен признала, что Европе не грозит дефицит поставок, пока "Газпром" выполняет обязательства.Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Европу. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Кремле указывали, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/gaz-1771951086.html

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в мире, евросоюз, ливия