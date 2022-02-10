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Гатилов назвал обвинения в адрес России попыткой ввести мир в заблуждение
Гатилов назвал обвинения в адрес России попыткой ввести мир в заблуждение - РИА Новости, 10.02.2022
Гатилов назвал обвинения в адрес России попыткой ввести мир в заблуждение
Голословные обвинения в адрес России являются попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах текущей глобальной напряженности, заявил в РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:31
2022-02-10T08:31
2022-02-10T09:20
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геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Голословные обвинения в адрес России являются попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах текущей глобальной напряженности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Что касается развязанной Западом, прежде всего англосаксами, антироссийской истерии в контексте Украины, действительно, за последние месяцы она достигла таких одиозных масштабов, что озадачила даже киевские власти. Парадоксально, но размещение и маневры российских войск на российской же территории интерпретируется в качестве "угрозы международному миру и безопасности", - сказал он."Мало того, что это попросту неприемлемое вмешательство в суверенные дела нашего государства, но ещё и попытка ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах текущей глобальной напряженности", - добавил дипломат.Гатилов назвал "верхом цинизма" тот факт, что бездоказательные заявления о якобы российской угрозе делают США – "рекордсмен по ежегодным оборонным бюджетам и количеству военных баз за пределами своей территории".Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220204/feyki-1771066229.html
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в мире, сша, украина, геннадий гатилов
08:31 10.02.2022 (обновлено: 09:20 10.02.2022)
Гатилов назвал обвинения в адрес России попыткой ввести мир в заблуждение
Постпред Гатилов назвал обвинения Запада в адрес России попыткой ввести мир в заблуждение