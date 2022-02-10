https://ria.ru/20220210/gatilov-1771995812.html

Гатилов назвал обвинения в адрес России попыткой ‎ввести мир в заблуждение

Гатилов назвал обвинения в адрес России попыткой ‎ввести мир в заблуждение - РИА Новости, 10.02.2022

Гатилов назвал обвинения в адрес России попыткой ‎ввести мир в заблуждение

Голословные обвинения в адрес России являются попыткой ‎ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах ‎текущей глобальной напряженности, заявил в РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:31

2022-02-10T08:31

2022-02-10T09:20

в мире

сша

украина

геннадий гатилов

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Голословные обвинения в адрес России являются попыткой ‎ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах ‎текущей глобальной напряженности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Что касается развязанной Западом, прежде всего англосаксами, ‎антироссийской истерии в контексте Украины, действительно, за ‎последние месяцы она достигла таких одиозных масштабов, что ‎озадачила даже киевские власти. Парадоксально, но размещение и ‎маневры российских войск на российской же территории ‎интерпретируется в качестве "угрозы международному миру и ‎безопасности", - сказал он."Мало того, что это попросту неприемлемое ‎вмешательство в суверенные дела нашего государства, но ещё и попытка ‎ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах ‎текущей глобальной напряженности", - добавил дипломат.Гатилов назвал "верхом цинизма" тот факт, что бездоказательные заявления о якобы российской угрозе делают США – "рекордсмен по ежегодным оборонным ‎бюджетам и количеству военных баз за пределами своей территории".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220204/feyki-1771066229.html

https://ria.ru/20211224/yamal-evropa-1765375794.html

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в мире, сша, украина, геннадий гатилов