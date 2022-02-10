https://ria.ru/20220210/erdogan-1772148601.html

Эрдоган сдал отрицательный тест на COVID-19

Эрдоган сдал отрицательный тест на COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022

Эрдоган сдал отрицательный тест на COVID-19

Тесты зараженного "омикроном" президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанные за последние два дня, дали негативный результат, передает в четверг агентство Anadolu РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:54

2022-02-10T18:54

2022-02-10T19:06

распространение коронавируса

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761328714_0:0:2845:1601_1920x0_80_0_0_208302a059395b2ae4f8533185faf89e.jpg

АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Тесты зараженного "омикроном" президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанные за последние два дня, дали негативный результат, передает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на врача главы государства доктора Серкана Топалоглу.Ранее Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились штаммом коронавируса "омикрон", болезнь, по словам турецкого лидера, протекает легко."Врач президента, профессор Топалоглу объявил, что тесты президента Эрдогана за последние два дня были отрицательными", - передает агентство.По словам Топалоглу, турецкий лидер может вернуться к работе уже завтра."Я думаю, что в самое ближайшее время, даже завтра, наш президент вернется к своей рутинной программе", - приводит агентство слова врача.

https://ria.ru/20220210/turtsiya-1772015337.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, коронавирус covid-19