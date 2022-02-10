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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Эрдоган сдал отрицательный тест на COVID-19
Эрдоган сдал отрицательный тест на COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
Эрдоган сдал отрицательный тест на COVID-19
Тесты зараженного "омикроном" президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанные за последние два дня, дали негативный результат, передает в четверг агентство Anadolu РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:54
2022-02-10T19:06
распространение коронавируса
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
коронавирус covid-19
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Тесты зараженного "омикроном" президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанные за последние два дня, дали негативный результат, передает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на врача главы государства доктора Серкана Топалоглу.Ранее Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились штаммом коронавируса "омикрон", болезнь, по словам турецкого лидера, протекает легко."Врач президента, профессор Топалоглу объявил, что тесты президента Эрдогана за последние два дня были отрицательными", - передает агентство.По словам Топалоглу, турецкий лидер может вернуться к работе уже завтра."Я думаю, что в самое ближайшее время, даже завтра, наш президент вернется к своей рутинной программе", - приводит агентство слова врача.
https://ria.ru/20220210/turtsiya-1772015337.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, коронавирус covid-19
18:54 10.02.2022 (обновлено: 19:06 10.02.2022)
 
Эрдоган сдал отрицательный тест на COVID-19

Anadolu: президент Турции Эрдоган за последние два дня сдал отрицательный тест на COVID-19

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Тесты зараженного "омикроном" президента Турции Тайипа Эрдогана, сделанные за последние два дня, дали негативный результат, передает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на врача главы государства доктора Серкана Топалоглу.
Ранее Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились штаммом коронавируса "омикрон", болезнь, по словам турецкого лидера, протекает легко.
"Врач президента, профессор Топалоглу объявил, что тесты президента Эрдогана за последние два дня были отрицательными", - передает агентство.
По словам Топалоглу, турецкий лидер может вернуться к работе уже завтра.
"Я думаю, что в самое ближайшее время, даже завтра, наш президент вернется к своей рутинной программе", - приводит агентство слова врача.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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Распространение коронавирусаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреКоронавирус COVID-19
 
 
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