https://ria.ru/20220210/endaument-programma-1772042296.html

ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов

ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов - РИА Новости, 10.02.2022

ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов

ВТБ в рамках реализации ESG-стратегии запускает эндаумент-программу для российских вузов по кампусным проектам, предусматривающую ежеквартальные отчисления в... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:13

2022-02-10T12:13

2022-02-10T12:13

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВТБ в рамках реализации ESG-стратегии запускает эндаумент-программу для российских вузов по кампусным проектам, предусматривающую ежеквартальные отчисления в целевой капитал университетов в зависимости от общего объема транзакций по кампусным картам, сообщает банк.Кампусный проект – система управления инфраструктурой вуза, которая объединяет университетские сервисы на основе зарплатной кампусной Мультикарты ВТБ.Как отметил начальник управления "Зарплатные проекты" ВТБ Гариф Ромашкин, новая программа стала частью ESG-стратегии ВТБ, которая предусматривает, в том числе, поддержку образования, помощь в формировании цифровой образовательной среды, развитие талантов и привлечение их в коллектив одного из крупнейших банков страны.

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