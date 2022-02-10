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ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов
ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов - РИА Новости, 10.02.2022
ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов
ВТБ в рамках реализации ESG-стратегии запускает эндаумент-программу для российских вузов по кампусным проектам, предусматривающую ежеквартальные отчисления в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:13
2022-02-10T12:13
2022-02-10T12:13
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВТБ в рамках реализации ESG-стратегии запускает эндаумент-программу для российских вузов по кампусным проектам, предусматривающую ежеквартальные отчисления в целевой капитал университетов в зависимости от общего объема транзакций по кампусным картам, сообщает банк.Кампусный проект – система управления инфраструктурой вуза, которая объединяет университетские сервисы на основе зарплатной кампусной Мультикарты ВТБ.Как отметил начальник управления "Зарплатные проекты" ВТБ Гариф Ромашкин, новая программа стала частью ESG-стратегии ВТБ, которая предусматривает, в том числе, поддержку образования, помощь в формировании цифровой образовательной среды, развитие талантов и привлечение их в коллектив одного из крупнейших банков страны.
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ВТБ в рамках реализации ESG-стратегии запускает эндаумент-программу для российских вузов по кампусным проектам, предусматривающую ежеквартальные отчисления в целевой капитал университетов в зависимости от общего объема транзакций по кампусным картам, сообщает банк.
Кампусный проект – система управления инфраструктурой вуза, которая объединяет университетские сервисы на основе зарплатной кампусной Мультикарты ВТБ
.
"Карта служит не только платежным инструментом, но и уникальным идентификатором, ключом доступа к инфраструктуре вуза, финансовым и нефинансовым сервисам. Оборот по этим картам будет служить источником дополнительного дохода для участника кампусного проекта: отчисления от суммы всех транзакций по кампусным картам банк перечислит в эндаумент-фонд вуза, что станет своеобразным кешбэком на развитие образовательного центра", - пояснили в ВТБ.
Как отметил начальник управления "Зарплатные проекты" ВТБ Гариф Ромашкин, новая программа стала частью ESG-стратегии ВТБ, которая предусматривает, в том числе, поддержку образования, помощь в формировании цифровой образовательной среды, развитие талантов и привлечение их в коллектив одного из крупнейших банков страны.
"ВТБ обладает большим опытом запуска кампусных проектов в научной сфере: с нами сотрудничают свыше трети из 710 учреждений высшего образования в России
. Мы ожидаем, что их число превысит половину к 2023 году. Эндаумент позволит вузам получать дополнительный доход от сотрудничества с банком в рамках кампусного проекта. Это серьезная прибавка для финансирования ключевых образовательных задач как для преподавательского состава, так и студентов", – приводится в сообщении комментарий Ромашкина.