https://ria.ru/20220210/eksport-1772097969.html

Россия в этом году Россия начнет экспорт сена в Китай

Россия в этом году Россия начнет экспорт сена в Китай - РИА Новости, 10.02.2022

Россия в этом году Россия начнет экспорт сена в Китай

В этом году Россия начнет пробные поставки сена из люцерны в Китай. Об этом "Агроинвестору" рассказал гендиректор Ассоциации производителей-экспортеров сена и... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:37

2022-02-10T15:37

2022-02-10T15:37

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МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В этом году Россия начнет пробные поставки сена из люцерны в Китай. Об этом "Агроинвестору" рассказал гендиректор Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов (АПЭСК) Сергей Гонтарь.В ходе визита президента Владимира Путина в Китай был подписан Протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, устанавливающий санитарные и фитосанитарные требования к люцерне, экспортируемой из России в Китай. Документ открыл российским производителям люцерны "в виде тюков или гранул, сжатых под высоким давлением", выход на крупнейший в мире рынок.Для допуска продукции к экспорту в Китай российские предприятия должны пройти аккредитацию на соответствие требованиям Протокола и получить регистрацию с китайской стороны, уточняет АПЭСК.Сейчас Россия поставляет за рубеж 1-2 тысячи тонн сена в год, в 2021 году оно отгружалось в Чехию, Прибалтику, Саудовскую Аравию и Иран, говорит Гонтарь.В этом году посевы люцерны в России увеличатся на 15-20 тысяч гектаров, четыре завода по ее переработке готовятся к запуску в этом и в начале 2023 года. Суммарный объем инвестиций в эти проекты составляет около 5 миллиардов рублей. С учетом средней урожайности на уровне 15 т/га предприятия выйдут на объем 300 тысяч тонн готовой продукции к 2023 году, оценивает АПЭСК.В том числе проекты по производству сена из люцерны реализуются в Амурской области и Приморском крае, также возможность входа в такой проект рассматривает инвестор в Забайкальском крае, делится Гонтарь. При этом с точки зрения логистики возить сено в Китай будет эффективно даже из регионов Приволжья и Центра России. "Китай только в США закупает около 1,1 миллиона тонн сена в год, а в целом импорт достигает 2 миллионов тонн. Люцерну также поставляют Испания, Канада, Австралия, Аргентина, -- перечисляет он. -- Сено доставляется морским путем в порты Юго-Востока Китая, а затем по железной дороге оно развозится по всей стране на расстояние 3-5 тысяч километров. У нас есть возможность доставлять сено в КНР намного быстрее и проще, особенно из приграничных регионов".

https://ria.ru/20220209/zerno-1771885694.html

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россия, экономика, китай