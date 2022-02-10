https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1771979986.html

Макрона уличили в желании "нагнуть" Украину

Климкин назвал "истинную" цель визита Макрона в Киев - РИА Новости, 10.02.2022

Макрона уличили в желании "нагнуть" Украину

"Истинной" целью визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев было желание принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям. Такое мнение в эфире... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T02:29

2022-02-10T02:29

2022-02-10T03:59

в мире

эммануэль макрон

украина

ситуация на украине

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771717102_0:69:3106:1816_1920x0_80_0_0_9bc766975b881dd206221696b177363c.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Истинной" целью визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев было желание принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.При этом бывший министр выразил мнение, что Минские соглашения никогда не сработают.Действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее утверждал, что во время визита Макрона в Киев, который состоялся после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, французский лидер не склонял украинское руководство к выполнению минских соглашений на условиях Москвы. Ранее Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771390798.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, украина, ситуация на украине, дмитрий кулеба