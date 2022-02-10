Макрона уличили в желании "нагнуть" Украину

02:29 10.02.2022 (обновлено: 03:59 10.02.2022)
Климкин назвал "истинную" цель визита Макрона в Киев
Экс-глава МИД Климкин: Макрон хотел принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Истинной" целью визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев было желание принудить Украину к компромиссу по Минским соглашениям. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по минским договоренностям", - заявил он.
При этом бывший министр выразил мнение, что Минские соглашения никогда не сработают.
Действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее утверждал, что во время визита Макрона в Киев, который состоялся после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, французский лидер не склонял украинское руководство к выполнению минских соглашений на условиях Москвы. Ранее Макрон по итогам переговоров в Киеве заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения.
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Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.