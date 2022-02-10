Британия выразила готовность вести дипломатические переговоры с Россией
Британия выразила готовность работать над "дипломатическим продвижением вперед" с Россией
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости. Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперед с Россией и считает, что это может быть достигнуто, заявляет Даунинг-стрит.
"Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперед, и мы считаем, что это может быть достигнуто. Но это может быть основано только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы", - говорится в сообщении.
"То, что нам нужно увидеть, - это настоящая дипломатия, а не дипломатия принуждения. Как альянс мы должны провести черту и четко заявить, что есть принципы, по которым мы не пойдем на компромисс. Это включает в себя безопасность каждого союзника по НАТО и право каждой европейской демократии стремиться к членству в НАТО", - приводит канцелярия слова премьер-министра Бориса Джонсона.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.