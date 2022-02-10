https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1771978730.html

Британия выразила готовность вести дипломатические переговоры с Россией

Британия выразила готовность вести дипломатические переговоры с Россией - РИА Новости, 10.02.2022

Британия выразила готовность вести дипломатические переговоры с Россией

Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперед с Россией и считает, что это может быть достигнуто, заявляет Даунинг-стрит. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T01:44

2022-02-10T01:44

2022-02-10T01:44

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ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости. Великобритания готова работать над дипломатическим продвижением вперед с Россией и считает, что это может быть достигнуто, заявляет Даунинг-стрит.В британском правительства утверждают, что Лондон находится "в авангарде усилий по обузданию враждебности России по отношению к своим соседям", и в общей сложности за последние две недели британские министры обсудили ситуацию более чем с третью стран НАТО."То, что нам нужно увидеть, - это настоящая дипломатия, а не дипломатия принуждения. Как альянс мы должны провести черту и четко заявить, что есть принципы, по которым мы не пойдем на компромисс. Это включает в себя безопасность каждого союзника по НАТО и право каждой европейской демократии стремиться к членству в НАТО", - приводит канцелярия слова премьер-министра Бориса Джонсона.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220209/progress-1771973617.html

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