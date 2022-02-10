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Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу

Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу - РИА Новости, 10.02.2022

Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу

Угрозы санкций со стороны США и их союзников, агрессивная риторика Запада и военные приготовления вблизи границ с Россией обостряют обстановку и ухудшают... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:19

2022-02-10T08:19

2022-02-10T09:19

политика

геннадий гатилов

сша

нато

россия

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ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Угрозы санкций со стороны США и их союзников, агрессивная риторика Запада и военные приготовления вблизи границ с Россией обостряют обстановку и ухудшают атмосферу для диалога по безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Что касается санкций, то они уже давно стали частью ‎инструментария, с помощью которого США и их союзники пытаются ‎оказывать политическое и экономическое давления на нашу страну. Их ‎нельзя рассматривать в отрыве от агрессивной антироссийской ‎риторики, градус которой наши оппоненты резко повысили в последние ‎месяцы, и тех военных приготовлений, которые ведут США и их ‎союзники по НАТО вблизи российских границ. Такие действия в ‎последнее время резко обостряют обстановку и ухудшают атмосферу, в ‎которых мы предпочли бы вести диалог с нашими западными коллегами ‎по вопросам региональной и международной безопасности", - сказал собеседник агентства. ‎Читайте полный текст интервью >>

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политика, геннадий гатилов, сша, нато, россия