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Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу
Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу - РИА Новости, 10.02.2022
Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу
Угрозы санкций со стороны США и их союзников, агрессивная риторика Запада и военные приготовления вблизи границ с Россией обостряют обстановку и ухудшают... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:19
2022-02-10T08:19
2022-02-10T09:19
политика
геннадий гатилов
сша
нато
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ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Угрозы санкций со стороны США и их союзников, агрессивная риторика Запада и военные приготовления вблизи границ с Россией обостряют обстановку и ухудшают атмосферу для диалога по безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Что касается санкций, то они уже давно стали частью инструментария, с помощью которого США и их союзники пытаются оказывать политическое и экономическое давления на нашу страну. Их нельзя рассматривать в отрыве от агрессивной антироссийской риторики, градус которой наши оппоненты резко повысили в последние месяцы, и тех военных приготовлений, которые ведут США и их союзники по НАТО вблизи российских границ. Такие действия в последнее время резко обостряют обстановку и ухудшают атмосферу, в которых мы предпочли бы вести диалог с нашими западными коллегами по вопросам региональной и международной безопасности", - сказал собеседник агентства. Читайте полный текст интервью >>
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политика, геннадий гатилов, сша, нато, россия
08:19 10.02.2022 (обновлено: 09:19 10.02.2022)
Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу
Дипломат Гатилов: угрозы санкций и агрессивная риторика Запада не способствуют диалогу