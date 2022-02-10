Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/dialog-1771994901.html
Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу
Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу - РИА Новости, 10.02.2022
Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу
Угрозы санкций со стороны США и их союзников, агрессивная риторика Запада и военные приготовления вблизи границ с Россией обостряют обстановку и ухудшают... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:19
2022-02-10T09:19
политика
геннадий гатилов
сша
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0e6318d8c4e5a8c932055323be085bfb.jpg
ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Угрозы санкций со стороны США и их союзников, агрессивная риторика Запада и военные приготовления вблизи границ с Россией обостряют обстановку и ухудшают атмосферу для диалога по безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Что касается санкций, то они уже давно стали частью ‎инструментария, с помощью которого США и их союзники пытаются ‎оказывать политическое и экономическое давления на нашу страну. Их ‎нельзя рассматривать в отрыве от агрессивной антироссийской ‎риторики, градус которой наши оппоненты резко повысили в последние ‎месяцы, и тех военных приготовлений, которые ведут США и их ‎союзники по НАТО вблизи российских границ. Такие действия в ‎последнее время резко обостряют обстановку и ухудшают атмосферу, в ‎которых мы предпочли бы вести диалог с нашими западными коллегами ‎по вопросам региональной и международной безопасности", - сказал собеседник агентства. ‎Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0b479ed412cdc91d6f114f2e81485dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, геннадий гатилов, сша, нато, россия
08:19 10.02.2022 (обновлено: 09:19 10.02.2022)
 
Постпред России в Женеве перечислил действия Запада, препятствующие диалогу

Дипломат Гатилов: угрозы санкций и агрессивная риторика Запада не способствуют диалогу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
Геннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Геннадий Гатилов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Угрозы санкций со стороны США и их союзников, агрессивная риторика Запада и военные приготовления вблизи границ с Россией обостряют обстановку и ухудшают атмосферу для диалога по безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Что касается санкций, то они уже давно стали частью ‎инструментария, с помощью которого США и их союзники пытаются ‎оказывать политическое и экономическое давления на нашу страну. Их ‎нельзя рассматривать в отрыве от агрессивной антироссийской ‎риторики, градус которой наши оппоненты резко повысили в последние ‎месяцы, и тех военных приготовлений, которые ведут США и их ‎союзники по НАТО вблизи российских границ. Такие действия в ‎последнее время резко обостряют обстановку и ухудшают атмосферу, в ‎которых мы предпочли бы вести диалог с нашими западными коллегами ‎по вопросам региональной и международной безопасности", - сказал собеседник агентства. ‎
Читайте полный текст интервью >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
08:00
Демонизация Путина обернулась против Запада
 
ПолитикаГеннадий ГатиловСШАНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала