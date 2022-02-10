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Парламент Чечни предложил переименовать несколько районных судов Грозного
Парламент Чечни предложил переименовать несколько районных судов Грозного - РИА Новости, 10.02.2022
Парламент Чечни предложил переименовать несколько районных судов Грозного
Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий переименовать несколько районных судов Грозного, проект доступен в электронной думской... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:12
2022-02-10T19:12
политика
чеченская республика (чечня)
россия
грозный
госдума рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий переименовать несколько районных судов Грозного, проект доступен в электронной думской базе.Переименовать предлагается четыре районных суда: Ленинский районный суд Грозного в Ахматовский районный суд, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, Заводской - в Шейх-Мансуровский.Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, решением гордумы от 29 декабря 2020 года районы города были переименованы: Ленинский район - в Ахматовский, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, Заводской - в Шейх-Мансуровский. Однако суды носят старые наименования районов, "что создает неудобства для граждан".Таким образом, инициатива мотивирована приведением наименований районных судов Грозного в соответствие с новыми наименованиями самих районов.В финансово-экономическом обосновании проекта указывается, что после переименования районных судов потребуется изготовление гербовых печатей, штампов, наружных вывесок, а также стендов. В общей сумме из федерального бюджета на эти расходы потребуется выделение порядка 268 тысяч рублей.ПРАКТИКА ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ СУДОВКак указал гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев, чье письмо приложено к документам по проекту, механизма переименования судов в российском законодательстве нет. Как отметил Гусев, переименование судов может повлечь переназначение судей президентом Владимиром Путиным, поскольку судьи федеральных судов общей юрисдикции назначаются главой государства.Вместе с тем, он отметил, что в законодательстве уже существует пример переименования судов с целью приведения в соответствие с действующим административным делением - федеральным законом от 12 ноября 2018 года были переименованы несколько окружных военных судов."Таким образом, одним из возможных способов решения вышеуказанного вопроса, по мнению судебного департамента, является подготовка парламентом Чеченской Республики проекта федерального закона о переименовании районных судов города Грозного", - констатировал он.
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политика, чеченская республика (чечня), россия, грозный, госдума рф
19:12 10.02.2022
 
Парламент Чечни предложил переименовать несколько районных судов Грозного

Парламент Чечни предложил изменить названия районных судов Грозного

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗима в Грозном
Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Зима в Грозном
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, предлагающий переименовать несколько районных судов Грозного, проект доступен в электронной думской базе.
Переименовать предлагается четыре районных суда: Ленинский районный суд Грозного в Ахматовский районный суд, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, Заводской - в Шейх-Мансуровский.
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Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, решением гордумы от 29 декабря 2020 года районы города были переименованы: Ленинский район - в Ахматовский, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, Заводской - в Шейх-Мансуровский. Однако суды носят старые наименования районов, "что создает неудобства для граждан".
Таким образом, инициатива мотивирована приведением наименований районных судов Грозного в соответствие с новыми наименованиями самих районов.
В финансово-экономическом обосновании проекта указывается, что после переименования районных судов потребуется изготовление гербовых печатей, штампов, наружных вывесок, а также стендов. В общей сумме из федерального бюджета на эти расходы потребуется выделение порядка 268 тысяч рублей.
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ПРАКТИКА ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ СУДОВ
Как указал гендиректор судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев, чье письмо приложено к документам по проекту, механизма переименования судов в российском законодательстве нет. Как отметил Гусев, переименование судов может повлечь переназначение судей президентом Владимиром Путиным, поскольку судьи федеральных судов общей юрисдикции назначаются главой государства.
Вместе с тем, он отметил, что в законодательстве уже существует пример переименования судов с целью приведения в соответствие с действующим административным делением - федеральным законом от 12 ноября 2018 года были переименованы несколько окружных военных судов.
"Таким образом, одним из возможных способов решения вышеуказанного вопроса, по мнению судебного департамента, является подготовка парламентом Чеченской Республики проекта федерального закона о переименовании районных судов города Грозного", - констатировал он.
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