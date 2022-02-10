https://ria.ru/20220210/blinken-1772104670.html

Блинкен обсудил с главой НАТО ответ на возможную эскалацию вокруг Украины

Блинкен обсудил с главой НАТО ответ на возможную эскалацию вокруг Украины - РИА Новости, 10.02.2022

Блинкен обсудил с главой НАТО ответ на возможную эскалацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом скоординированный ответ западных союзников на... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:01

2022-02-10T16:01

2022-02-10T16:17

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом скоординированный ответ западных союзников на возможную эскалацию кризиса вокруг Украины, сообщил госдепартамент."Сегодня госсекретарь Блинкен обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом дальнейшую координацию трансатлантического ответа на сохраняющуюся российскую угрозу Украине. Госсекретарь подтвердил готовность США задействовать быстрые и жесткие последствия в отношении России, если та продолжит агрессивные действия против Украины", - говорится в обнародованном заявлении американского дипведомства.Стороны также обсудили перспективы дипломатического взаимодействия стран Запада с Россией в контексте деэскалации вокруг Украины, а также перемещения войск США в Европе в целях укрепления безопасности союзников по НАТО.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220209/antonov-1771959210.html

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772063668.html

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