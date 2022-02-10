https://ria.ru/20220210/blinken-1772087476.html

Блинкен выступил с нападками на Россию

Блинкен выступил с нападками на Россию - РИА Новости, 10.02.2022

Блинкен выступил с нападками на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Мельбурне, заявил, что Россия бросает вызов не только Украине, но безопасности народов по всему миру, включая... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:53

2022-02-10T14:53

2022-02-10T14:53

в мире

россия

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энтони блинкен

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Мельбурне, заявил, что Россия бросает вызов не только Украине, но безопасности народов по всему миру, включая Австралию."Россия прямо сейчас бросает непосредственный вызов не только Украине, но некоторым очень основным принципам, относящимся к безопасности не только народов Европы, но и по всему миру, включая Австралию", - приводит телеканал ABC заявление Блинкена в преддверии встречи министров иностранных дел в формате QUAD.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Касаясь отношений с Китаем, госсекретарь заявил, что США пытаются лишь отстаивать "нормы, правила и стандарты".По его словам, США также прилагают усилия к "оживлению" глобальных альянсов."И конечно, часть того, что мы делаем по всему миру, как я сказал, это работа по восстановлению, оживлению, и, если нужно, переделыванию этих альянсов и партнерств", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.Осенью было объявлено о создании альянса Австралии с США и Великобритании AUKUS. В результате Австралия отказалась от контракта на подводные лодки с Францией. По словам Блинкена, идея такого альянса была выдвинута сначала Австралией и Великобританией.

https://ria.ru/20220207/bezopasnost-1771554544.html

https://ria.ru/20220126/blinken-1769698048.html

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в мире, россия, франция, киев, aukus, нато, энтони блинкен