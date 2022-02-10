https://ria.ru/20220210/bezrukov-1772029497.html

Супруга Безрукова впервые после рождения сына вышла в свет

Супруга Безрукова впервые после рождения сына вышла в свет - РИА Новости, 10.02.2022

Супруга Безрукова впервые после рождения сына вышла в свет

Сергей Безруков в компании жены посетил премьеру фильма Кеннета Браны "Смерть на Ниле". Это первый выход в свет его супруги Анны Матисон после рождения сына. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:40

2022-02-10T12:40

2022-02-10T12:40

шоубиз

анна матисон

сергей безруков

кеннет брана

галь гадот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772027557_0:0:2485:1397_1920x0_80_0_0_7e3072470ade3ec476ce11f1c5fba183.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сергей Безруков в компании жены посетил премьеру фильма Кеннета Браны "Смерть на Ниле". Это первый выход в свет его супруги Анны Матисон после рождения сына. Анна выбрала лаконичный образ — черные брюки и блузу в горошек. На плечи она накинула пальто. Сергей пришел в белой футболке, темных джинсах и кожаной куртке. "Смерть на Ниле" — экранизация романы Агаты Кристи. В ленте снимались Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Маккей, Кеннет Брана и другие. Фильм рассказывает об очередном деле Эркюля Пуаро (Брана). На этот раз детективу проходится вычислять убийцу среди пассажиров фешенебельного круизного парохода. Безруков и Матисон поженились в марте 2016 года. В июле 2021 у них родился третий общий ребенок — сын Василий.

https://ria.ru/20210823/bezrukov-1746886827.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна матисон, сергей безруков, кеннет брана, галь гадот