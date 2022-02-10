https://ria.ru/20220210/bezrukov-1772029497.html
Супруга Безрукова впервые после рождения сына вышла в свет
Супруга Безрукова впервые после рождения сына вышла в свет - РИА Новости, 10.02.2022
Супруга Безрукова впервые после рождения сына вышла в свет
Сергей Безруков в компании жены посетил премьеру фильма Кеннета Браны "Смерть на Ниле". Это первый выход в свет его супруги Анны Матисон после рождения сына. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:40
2022-02-10T12:40
2022-02-10T12:40
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анна матисон
сергей безруков
кеннет брана
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сергей Безруков в компании жены посетил премьеру фильма Кеннета Браны "Смерть на Ниле". Это первый выход в свет его супруги Анны Матисон после рождения сына. Анна выбрала лаконичный образ — черные брюки и блузу в горошек. На плечи она накинула пальто. Сергей пришел в белой футболке, темных джинсах и кожаной куртке. "Смерть на Ниле" — экранизация романы Агаты Кристи. В ленте снимались Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Маккей, Кеннет Брана и другие. Фильм рассказывает об очередном деле Эркюля Пуаро (Брана). На этот раз детективу проходится вычислять убийцу среди пассажиров фешенебельного круизного парохода. Безруков и Матисон поженились в марте 2016 года. В июле 2021 у них родился третий общий ребенок — сын Василий.
https://ria.ru/20210823/bezrukov-1746886827.html
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анна матисон, сергей безруков, кеннет брана, галь гадот
Супруга Безрукова впервые после рождения сына вышла в свет
Супруга Сергея Безрукова Анна Матисон впервые после рождения сына вышла в свет
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Сергей Безруков в компании жены посетил премьеру фильма Кеннета Браны "Смерть на Ниле". Это первый выход в свет его супруги Анны Матисон после рождения сына.
Анна выбрала лаконичный образ — черные брюки и блузу в горошек. На плечи она накинула пальто. Сергей пришел в белой футболке, темных джинсах и кожаной куртке.
"Смерть на Ниле" — экранизация романы Агаты Кристи. В ленте снимались Галь Гадот, Арми Хаммер, Эмма Маккей, Кеннет Брана и другие. Фильм рассказывает об очередном деле Эркюля Пуаро (Брана). На этот раз детективу проходится вычислять убийцу среди пассажиров фешенебельного круизного парохода.
Безруков и Матисон поженились в марте 2016 года. В июле 2021 у них родился
третий общий ребенок — сын Василий.