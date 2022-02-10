https://ria.ru/20220210/baykal-1772000254.html

В Бурятии запустили тур по Байкалу на уникальном судне

В Бурятии запустили тур по Байкалу на уникальном судне - РИА Новости, 10.02.2022

В Бурятии запустили тур по Байкалу на уникальном судне

В Бурятии запустили первый круглогодичный тур по Байкалу на уникальном судне с воздушной подушкой, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:05

2022-02-10T09:05

2022-02-10T10:17

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КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. В Бурятии запустили первый круглогодичный тур по Байкалу на уникальном судне с воздушной подушкой, сообщает пресс-служба правительства республики."Первый мультиактивный тур "Байкальская экспедиция" проекта Wild Life компании "ВодоходЪ" стартовал 10 февраля в Бурятии при поддержке правительства республики. Теперь на Байкале для туристов круглый год будет работать комфортабельное пассажирское судно на воздушной подушке "Бирюса". Всего в 2022 году на новом судне запланировано 11 зимних и 15 летних экспедиций по Байкалу", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев рассказал, что судно на воздушной подушке является самым большим из подобных судов в России. По его словам, совместно с компанией в прошлом году велась разработка турмаршрутов в Прибайкальском, Кабанском и Баргузинском районах. Кроме того, благоустраиваются места туристического показа, развивается система общепита.Судно было построено на верфи "Парма" в Ленинградской области по индивидуальному заказу компании "ВодоходЪ". На гладкой воде оно развивает скорость до 60 километров в час, по льду и снегу 75 километров в час. Транспортное средство преодолевает снег толщиной до метра, способно заходить в труднодоступные бухты и быстро причаливать к необорудованному берегу. Длина судна – 18,5 метра, вместимость - 36 пассажиров.Директор ООО "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов отметил, что судно в этом году совершит 11 зимних и 15 летних круизов, соединив два берега – Иркутскую область и Республику Бурятия. В правительстве отметили, что судно абсолютно автономно, от него не будет никаких отходов.

https://ria.ru/20211223/baykal-1765038169.html

https://ria.ru/20211103/kamen-1757614480.html

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