Автомобильная аптечка 2022: нововведения, сроки годности и цены
Автомобильная аптечка
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Каковы требования к составу автомобильной аптечки в России в 2022 году, какие средства первой помощи должны быть в машине в соответствии с рекомендациями Минздрава, а что возить с собой запрещено — в материале РИА Новости.
Автомобильная аптечка
23 декабря 2020, 18:14ИнфографикаЧто входит в новую автомобильную аптечку
Приказ Минздрава, утверждающий новый состав автомобильной аптечки, вступил в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года. При этом документ не предполагает неотложной замены нынешнего медицинского набора — прежний разрешено использовать до 2025 года (если позволяет срок годности).
“Согласно требованиям Минздрава, в автомобильной аптечке должны быть медицинские маски и перчатки, устройство для проведения искусственной вентиляции легких, жгут, стерильные бинты, салфетки и лейкопластырь, ножницы, — говорит Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК “АВТОDOM”. — Лекарственные средства (от болезней сердца и т.д.) лучше хранить отдельно, чтобы иметь возможность максимально быстро добраться до жгута или бинтов”.
Автомобильная аптечка
Срок годности
Срок годности автомобильных аптечек указывают на кейсе. Для меднаборов, в которых нет лекарственных препаратов, он обычно составляет четыре года, но в зависимости от производителя может варьироваться от трех до пяти лет.
Цена
Цены на автомобильные аптечки в 2022 году начинаются от 200 рублей — существенно подешевели они после ввода новых требований, исключающих необходимость возить с собой лекарства. Стандартные наборы в среднем стоят до 700 рублей. Есть множество премиальных предложений с дополнительными функциями и расширенным составом, верхней планки цены для которых нет. Купить все это можно в аптеке, в автомагазинах, в магазинах инструментов, а также онлайн — на популярных маркетплейсах и интернет-гипермаркетах.
В каких транспортных средствах должна быть
Только владельцы двухколесных транспортных средств — мотоциклов и мопедов без бокового прицепа — освобождаются от обязанности покупать аптечку первой помощи. Во всех остальных ТС — легковых и грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, трамваях, троллейбусах и пр. — она должна быть. Если в машине больше восьми кресел, а также если это автобус со “стоячими” местами, по ГОСТу нужна не одна, а три аптечки.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
В легковой машине аптечка первой помощи должна находиться в салоне, а не в багажнике, чтобы до нее можно было добраться в считанные секунды. Лучше всего положить меднабор в бардачок, если позволяют габариты, в карман водительской двери, на полку под задним стеклом или в специальный органайзер. Нередко аптечку кладут под водительское сиденье, однако эксперты так делать не советуют: в экстренной ситуации доступ к меднабору может быть заблокирован.
В пассажирском транспорте аптечку следует размещать на видном месте, обозначая ее положение знаком в виде красного креста на белом фоне. В строительной, сельскохозяйственной и специальной технике существуют отраслевые стандарты расположения оборудования для оказания первой помощи.
Состав автомобильной аптечки — 2022
Состав автомобильной аптечки определяется действующим приказом Министерства здравоохранения РФ. В 2022 году в него входит исключительно набор первой помощи, без лекарственных препаратов.
© Фото : пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкМедицинские принадлежности во время урока по оказанию первой помощи
© Фото : пресс-служба МЧС РФ
Медицинские принадлежности во время урока по оказанию первой помощи
Обязательные средства
Утвержденный состав автомобильной аптечки с 1 января 2021 года:
- —маска медицинская нестерильная одноразовая — две штуки;
- —перчатки медицинские нестерильные, размером не меньше M — две пары;
- —одноразовая маска для проведения процедуры искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" — одна штука;
- —жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения, одноразовый или многоразовый — одна штука;
- —нестерильный марлевый рулон или стерильный бинт марлевый медицинский размером не менее пять метров на десять сантиметров — четыре штуки;
- —нестерильный марлевый рулон или стерильный бинт марлевый медицинский размером не менее семь метров на 14 сантиметров — три штуки;
- —салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16 на 14 сантиметров N 10 — две упаковки;
- —лейкопластырь фиксирующий рулонный длиной пять метров и шириной два сантиметра (стандартный, гипоаллергенный, силиконовый или водонепроницаемый) — одна штука;
- —ножницы;
- —инструкция по оказанию первой помощи с применением данной аптечки;
- —футляр.
Дополнительные средства
Выбор дополнительных средств зависит от самого автомобилиста. Это могут быть уже не предметы первой медицинской помощи, а медикаменты от определенных болезней или состояний.
Сотрудница аптеки
“Помимо специфических препаратов, рекомендовано дополнить аптечку стандартным набором медикаментами из домашней аптечки, — советует Алексей Рузанов, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE. — Это обезболивающие, жаропонижающие, некоторые антигистаминные — строго те, что не противопоказаны при вождении; для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, охлаждающие пакеты. Как такового запрета на перевозку лекарственных средств нет — водитель может сам выбрать, какие стоит иметь при себе”.
Дополнительно в автомобильную аптечку можно положить повязку, которой при случае зафиксировать поврежденную руку или ногу, термоодеяло или накидку. Летом не лишним будет дополнить набор репеллентами и средствами для смягчения кожи после солнечных ожогов.
Отличие старых наборов от новых
Главное отличие аптечки нового образца от старой — отсутствие лекарственных препаратов. Раньше в меднаборе обязательно должны были присутствовать анальгин, аспирин, раствор сульфацила натрия, йод, валидол, корвалол, нашатырный спирт, активированный уголь. Расходные материалы отличаются незначительно.
Что нельзя возить в аптечке
Автомобильная аптечка
Закон не устанавливает ограничений на содержимое аптечки, в ней могут быть любые не запрещенные в РФ препараты. Однако эксперты не советуют возить с собой:
- —спиртосодержащие лекарственные средства;
- —некоторые антигистаминные;
- —транквилизаторы, снотворные.
Прием таких препаратов снижает концентрацию, они могут вызывать сонливость и замедлять реакции, и такие состояния, понятно, опасны при вождении транспортного средства. А снотворное, принятое на ночь, может действовать и в течение следующего дня. Кроме того, нужно постоянно следить за сроком годности таких лекарств.
Обязательна ли аптечка
В каждом легковом и грузовом автомобиле, автобусе, тракторе и даже в мотоцикле с боковым прицепом должна быть аптечка. Об этом говорится в пункте 7 Правил дорожного движения (ПДД) РФ. Транспортным средством без набора первой помощи управлять запрещается.
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Наличие аптечки и ее соответствие требованиям проверяют во время техосмотра, также попросить предъявить меднабор может сотрудник ГИБДД, остановивший машину на дороге. Правда, в разделе ПДД, касающегося общих обязанностей водителя, нет пункта, указывающего, что автомобилист должен такую просьбу выполнять.
Ответственность за отсутствие
Тем не менее, если у водителя в автомобиле нет аптечки, инспекторы ГИБДД имеют право вынести ему предупреждение или выписать минимальный штраф в размере 500 рублей (согласно статье 12.5.1 КОАП РФ).
Как применять аптечку
Согласно статье 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки или навыков. В случае чрезвычайной ситуации, следует как можно быстрее достать аптечку, определить характер травмы и какое средство требуется. Использовать его надо строго в соответствии с инструкцией — она есть в каждом автомобильном меднаборе. При необходимости нужно сразу же вызвать скорую помощь или — если это возможно — отвезти пострадавшего в ближайшую больницу.
Автомобильная аптечка