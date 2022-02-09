Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220209/zerno-1771885694.html
РФ сможет поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна — Союз экспортеров
РФ сможет поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна — Союз экспортеров - РИА Новости, 09.02.2022
РФ сможет поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна — Союз экспортеров
Масштабные поставки российского зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна могут начаться уже в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начинается c 1 июля) и... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:53
2022-02-09T14:53
россия-китай: главное
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
владимир путин
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9b62009d645f0eea8066d4dbef0db5.jpg
МОСКВА, 9 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Масштабные поставки российского зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна могут начаться уже в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начинается c 1 июля) и составить не менее 1 миллиона тонн, заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Об этом пишет портал Milknews.ru.Протоколы, позволяющие поставлять в Китай пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие экспорт в КНР люцерны, были приняты 4 февраля в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.Зернин напомнил, что в последние годы КНР активно закупает зерно на мировом рынке, аккумулировав почти половину мировых запасов зерна: так, по данным ITC Trade Map, в 2020 году Китай импортировал 8,2 миллиона тонн пшеницы на 2,3 миллиарда долларов, ячменя — 8,1 миллиона тонн на 1,9 миллиарда долларов. Ведущими поставщиками пшеницы являлись Канада, Франция и США, ячменя — Украина, Канада и Франция."Уверен, по соотношению цены и качества у российской пшеницы практически нет конкурентов. Привлечение России в качестве одного из крупных поставщиков зерна позволит Китаю нарастить темпы закупок и оптимизировать логистику товарных потоков", — сказал Зернин. Он также полагает, что решение Китая должно простимулировать немногочисленные страны, до сих пор не открывшие свои рынки для российского зерна, к смягчению переговорных позиций.
https://ria.ru/20211210/eksport-1763084218.html
https://ria.ru/20220208/torgovlya-1771683605.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_869:227:3072:1879_1920x0_80_0_0_49db22f0c9e6e11a002158cccc35f427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, владимир путин, экономика, цены на нефть
14:53 09.02.2022
 

РФ сможет поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна — Союз экспортеров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Масштабные поставки российского зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна могут начаться уже в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начинается c 1 июля) и составить не менее 1 миллиона тонн, заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Об этом пишет портал Milknews.ru.
Протоколы, позволяющие поставлять в Китай пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие экспорт в КНР люцерны, были приняты 4 февраля в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
"Думаю, в этом сезоне мы увидим тестовые поставки в размере одной-двух судовых партий, а масштабные поставки могут начаться в сезоне 2022-2023, в котором мы можем рассчитывать на объем не менее 1 миллиона тонн с перспективой значительного увеличения по мере развития торговых связей", — приводятся слова Зернина в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.
Работа контейнерного терминала - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 11:40Россия-Китай: Главное
Россия за 10 месяцев увеличила экспорт продуктов в КНР на 3,5%
Зернин напомнил, что в последние годы КНР активно закупает зерно на мировом рынке, аккумулировав почти половину мировых запасов зерна: так, по данным ITC Trade Map, в 2020 году Китай импортировал 8,2 миллиона тонн пшеницы на 2,3 миллиарда долларов, ячменя — 8,1 миллиона тонн на 1,9 миллиарда долларов. Ведущими поставщиками пшеницы являлись Канада, Франция и США, ячменя — Украина, Канада и Франция.
"Уверен, по соотношению цены и качества у российской пшеницы практически нет конкурентов. Привлечение России в качестве одного из крупных поставщиков зерна позволит Китаю нарастить темпы закупок и оптимизировать логистику товарных потоков", — сказал Зернин. Он также полагает, что решение Китая должно простимулировать немногочисленные страны, до сих пор не открывшие свои рынки для российского зерна, к смягчению переговорных позиций.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 14:33Россия-Китай: Главное
Оборот торговли между Россией и Китаем за 2021 год вырос на 35%
 
Россия-Китай: ГлавноеМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)РоссияВладимир ПутинЭкономикаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала