https://ria.ru/20220209/zerno-1771885694.html
РФ сможет поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна — Союз экспортеров
РФ сможет поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна — Союз экспортеров - РИА Новости, 09.02.2022
РФ сможет поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна — Союз экспортеров
Масштабные поставки российского зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна могут начаться уже в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начинается c 1 июля) и... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:53
2022-02-09T14:53
2022-02-09T14:53
россия-китай: главное
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
владимир путин
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 9 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Масштабные поставки российского зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна могут начаться уже в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начинается c 1 июля) и составить не менее 1 миллиона тонн, заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Об этом пишет портал Milknews.ru.Протоколы, позволяющие поставлять в Китай пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие экспорт в КНР люцерны, были приняты 4 февраля в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.Зернин напомнил, что в последние годы КНР активно закупает зерно на мировом рынке, аккумулировав почти половину мировых запасов зерна: так, по данным ITC Trade Map, в 2020 году Китай импортировал 8,2 миллиона тонн пшеницы на 2,3 миллиарда долларов, ячменя — 8,1 миллиона тонн на 1,9 миллиарда долларов. Ведущими поставщиками пшеницы являлись Канада, Франция и США, ячменя — Украина, Канада и Франция."Уверен, по соотношению цены и качества у российской пшеницы практически нет конкурентов. Привлечение России в качестве одного из крупных поставщиков зерна позволит Китаю нарастить темпы закупок и оптимизировать логистику товарных потоков", — сказал Зернин. Он также полагает, что решение Китая должно простимулировать немногочисленные страны, до сих пор не открывшие свои рынки для российского зерна, к смягчению переговорных позиций.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, владимир путин, экономика, цены на нефть
МОСКВА, 9 фев - Проект "Россия-Китай: Главное".
Масштабные поставки российского зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна могут начаться уже в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начинается c 1 июля) и составить не менее 1 миллиона тонн, заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Об этом пишет портал Milknews.ru.
Протоколы, позволяющие поставлять в Китай пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие экспорт в КНР люцерны, были приняты 4 февраля в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.
"Думаю, в этом сезоне мы увидим тестовые поставки в размере одной-двух судовых партий, а масштабные поставки могут начаться в сезоне 2022-2023, в котором мы можем рассчитывать на объем не менее 1 миллиона тонн с перспективой значительного увеличения по мере развития торговых связей", — приводятся слова Зернина в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.
Зернин напомнил, что в последние годы КНР активно закупает зерно на мировом рынке, аккумулировав почти половину мировых запасов зерна: так, по данным ITC Trade Map, в 2020 году Китай импортировал 8,2 миллиона тонн пшеницы на 2,3 миллиарда долларов, ячменя — 8,1 миллиона тонн на 1,9 миллиарда долларов. Ведущими поставщиками пшеницы являлись Канада, Франция и США, ячменя — Украина, Канада и Франция.
"Уверен, по соотношению цены и качества у российской пшеницы практически нет конкурентов. Привлечение России в качестве одного из крупных поставщиков зерна позволит Китаю нарастить темпы закупок и оптимизировать логистику товарных потоков", — сказал Зернин. Он также полагает, что решение Китая должно простимулировать немногочисленные страны, до сих пор не открывшие свои рынки для российского зерна, к смягчению переговорных позиций.