https://ria.ru/20220209/zerno-1771885694.html

РФ сможет поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна — Союз экспортеров

РФ сможет поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна — Союз экспортеров - РИА Новости, 09.02.2022

РФ сможет поставить в Китай не менее 1 млн тонн зерна — Союз экспортеров

Масштабные поставки российского зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна могут начаться уже в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начинается c 1 июля) и... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:53

2022-02-09T14:53

2022-02-09T14:53

россия-китай: главное

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

владимир путин

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9b62009d645f0eea8066d4dbef0db5.jpg

МОСКВА, 9 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Масштабные поставки российского зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна могут начаться уже в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начинается c 1 июля) и составить не менее 1 миллиона тонн, заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Об этом пишет портал Milknews.ru.Протоколы, позволяющие поставлять в Китай пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие экспорт в КНР люцерны, были приняты 4 февраля в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай.Зернин напомнил, что в последние годы КНР активно закупает зерно на мировом рынке, аккумулировав почти половину мировых запасов зерна: так, по данным ITC Trade Map, в 2020 году Китай импортировал 8,2 миллиона тонн пшеницы на 2,3 миллиарда долларов, ячменя — 8,1 миллиона тонн на 1,9 миллиарда долларов. Ведущими поставщиками пшеницы являлись Канада, Франция и США, ячменя — Украина, Канада и Франция."Уверен, по соотношению цены и качества у российской пшеницы практически нет конкурентов. Привлечение России в качестве одного из крупных поставщиков зерна позволит Китаю нарастить темпы закупок и оптимизировать логистику товарных потоков", — сказал Зернин. Он также полагает, что решение Китая должно простимулировать немногочисленные страны, до сих пор не открывшие свои рынки для российского зерна, к смягчению переговорных позиций.

https://ria.ru/20211210/eksport-1763084218.html

https://ria.ru/20220208/torgovlya-1771683605.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, владимир путин, экономика, цены на нефть