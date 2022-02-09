https://ria.ru/20220209/zarplata-1771835884.html
Шесть регионов перейдут на новую систему оплаты труда учителей
Шесть регионов перейдут на новую систему оплаты труда учителей - РИА Новости, 09.02.2022
Шесть регионов перейдут на новую систему оплаты труда учителей
С 1 сентября 2022 года шесть пилотных территорий РФ при поддержке правительства переходят на новую систему оплаты труда учителей, сообщил врио директора... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:41
2022-02-09T11:41
2022-02-09T12:35
образование - общество
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. С 1 сентября 2022 года шесть пилотных территорий РФ при поддержке правительства переходят на новую систему оплаты труда учителей, сообщил врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко."С 1 сентября 2022 года шесть пилотных территорий при поддержке и при сопровождении переходят на новую систему оплаты труда. Проект постановления сегодня активно обсуждается в правительстве Российской Федерации. И мы надеемся, в ближайшее время его контуры будут понятны и представлены широкому обсуждению для того, чтобы сделать не только анализ данных и выявление тех дефицитов и предложения, как их преодолеть, но и включение новых регионов и переход пилотных регионов к новой системе оплаты труда", - сказал Костенко.По его словам, ключевыми предложениями нового подхода станут повышение размера ставки, что повлечет привлечение молодых специалистов в профессию, обоснованная дифференциация по квалификационным уровням, а также единый перечень выплат. Пилотный проект затронет 152 организации. Участники пилота добровольно вошли в проект и проявили заинтересованность.По материалам Минпросвещения, предоставленным на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пилотными регионами станут: Белогородская, Кировская, Нижегородская, Ярославская, Сахалинская области и республика Мордовия. Проект затронет школы, детские сады, колледжи и организации дополнительного образования детей.
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РИА Новости
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образование - общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
11:41 09.02.2022 (обновлено: 12:35 09.02.2022)
Шесть регионов перейдут на новую систему оплаты труда учителей
Шесть регионов перейдут на новую систему оплаты труда учителей с 1 сентября
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. С 1 сентября 2022 года шесть пилотных территорий РФ при поддержке правительства переходят на новую систему оплаты труда учителей, сообщил врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко.
"С 1 сентября 2022 года шесть пилотных территорий при поддержке и при сопровождении переходят на новую систему оплаты труда. Проект постановления сегодня активно обсуждается в правительстве Российской Федерации
. И мы надеемся, в ближайшее время его контуры будут понятны и представлены широкому обсуждению для того, чтобы сделать не только анализ данных и выявление тех дефицитов и предложения, как их преодолеть, но и включение новых регионов и переход пилотных регионов к новой системе оплаты труда", - сказал Костенко.
По его словам, ключевыми предложениями нового подхода станут повышение размера ставки, что повлечет привлечение молодых специалистов в профессию, обоснованная дифференциация по квалификационным уровням, а также единый перечень выплат. Пилотный проект затронет 152 организации. Участники пилота добровольно вошли в проект и проявили заинтересованность.
По материалам Минпросвещения, предоставленным на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, пилотными регионами станут: Белогородская, Кировская, Нижегородская, Ярославская, Сахалинская области и республика Мордовия. Проект затронет школы, детские сады, колледжи и организации дополнительного образования детей.