https://ria.ru/20220209/zarplata-1771834855.html

В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ

В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ - РИА Новости, 09.02.2022

В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ

В России 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), свидетельствуют данные Минпросвещения РФ. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:38

2022-02-09T11:38

2022-02-09T11:38

образование - общество

россия

совет федерации рф

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В России 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), свидетельствуют данные Минпросвещения РФ.Данные представил врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре."76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ", - следует из презентации министерства.В презентации отмечается, что различные подходы к оплате труда педагогов в различных регионах приводят к непрозрачности начисления надбавок.Данные мониторинга Минпросвещения России предоставлены за декабрь 2021 года. Минимальный размер оплаты труда в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220208/uchitelya-1771649540.html

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образование - общество, россия, совет федерации рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)