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В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ
В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ - РИА Новости, 09.02.2022
В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ
В России 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), свидетельствуют данные Минпросвещения РФ. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:38
2022-02-09T11:38
образование - общество
россия
совет федерации рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В России 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), свидетельствуют данные Минпросвещения РФ.Данные представил врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре."76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ", - следует из презентации министерства.В презентации отмечается, что различные подходы к оплате труда педагогов в различных регионах приводят к непрозрачности начисления надбавок.Данные мониторинга Минпросвещения России предоставлены за декабрь 2021 года. Минимальный размер оплаты труда в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей.
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образование - общество, россия, совет федерации рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
11:38 09.02.2022
 
В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ

В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ в 12,8 тысячи рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики во время урока
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В России 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), свидетельствуют данные Минпросвещения РФ.
Данные представил врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
"76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ", - следует из презентации министерства.
В презентации отмечается, что различные подходы к оплате труда педагогов в различных регионах приводят к непрозрачности начисления надбавок.
Данные мониторинга Минпросвещения России предоставлены за декабрь 2021 года. Минимальный размер оплаты труда в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей.
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Образование - ОбществоРоссияСовет Федерации РФМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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