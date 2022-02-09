https://ria.ru/20220209/zarplata-1771834855.html
В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ
В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ - РИА Новости, 09.02.2022
В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ
В России 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), свидетельствуют данные Минпросвещения РФ. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:38
2022-02-09T11:38
2022-02-09T11:38
образование - общество
россия
совет федерации рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В России 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), свидетельствуют данные Минпросвещения РФ.Данные представил врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре."76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ", - следует из презентации министерства.В презентации отмечается, что различные подходы к оплате труда педагогов в различных регионах приводят к непрозрачности начисления надбавок.Данные мониторинга Минпросвещения России предоставлены за декабрь 2021 года. Минимальный размер оплаты труда в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220208/uchitelya-1771649540.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование - общество, россия, совет федерации рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ
В России 76 процентов учителей имеют оклад ниже МРОТ в 12,8 тысячи рублей