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Штраф зимой, которого не ждет никто из водителей

Юрист предупредил о штрафе за использование летней запаски зимой - РИА Новости, 09.02.2022

Штраф зимой, которого не ждет никто из водителей

За использование летней шины в зимнее время года водителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей, пояснил агентству "Прайм" юрист, д.э.н. Марсель Имамов. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T02:18

2022-02-09T02:18

2022-02-09T02:18

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. За использование летней шины в зимнее время года водителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей, пояснил агентству "Прайм" юрист, д.э.н. Марсель Имамов.По словам Имамова, в некоторых случаях можно обжаловать такой штраф в течение 10 дней. Например, если водителя оштрафовали на сумму более 500 рублей, когда он ехал на летней запаске на СТО и сообщил об этом инспектору.

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