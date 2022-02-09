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Штраф зимой, которого не ждет никто из водителей
Юрист предупредил о штрафе за использование летней запаски зимой - РИА Новости, 09.02.2022
Штраф зимой, которого не ждет никто из водителей
За использование летней шины в зимнее время года водителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей, пояснил агентству "Прайм" юрист, д.э.н. Марсель Имамов. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T02:18
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россия
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. За использование летней шины в зимнее время года водителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей, пояснил агентству "Прайм" юрист, д.э.н. Марсель Имамов.По словам Имамова, в некоторых случаях можно обжаловать такой штраф в течение 10 дней. Например, если водителя оштрафовали на сумму более 500 рублей, когда он ехал на летней запаске на СТО и сообщил об этом инспектору.
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авто, россия
02:18 09.02.2022
 
Юрист предупредил о штрафе за использование летней запаски зимой

Юрист Имамов предупредил о штрафе за использование летнего запасного колеса зимой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет багажник автомобиля
Сотрудник ГИБДД проверяет багажник автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник ГИБДД проверяет багажник автомобиля
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. За использование летней шины в зимнее время года водителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей, пояснил агентству "Прайм" юрист, д.э.н. Марсель Имамов.
"С 2021 года были приняты поправки, которые сделали требования к колесам и шинам еще более жесткими: если ранее разрешалось устанавливать разные покрышки попарно на две оси – например, спереди новая шипованная резина, а сзади стертые старые шины, то сейчас в перечне неполадок закреплены требования использовать только зимний комплект с одинаковыми колесами, включаю запаску", — объяснил он.
По словам Имамова, в некоторых случаях можно обжаловать такой штраф в течение 10 дней. Например, если водителя оштрафовали на сумму более 500 рублей, когда он ехал на летней запаске на СТО и сообщил об этом инспектору.
 
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