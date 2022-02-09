https://ria.ru/20220209/uchitelnitsa-1771882828.html

В Воронеже учительница, рассуждавшая о неполной семье, решила уволиться

В Воронеже учительница, рассуждавшая о неполной семье, решила уволиться - РИА Новости, 09.02.2022

В Воронеже учительница, рассуждавшая о неполной семье, решила уволиться

Учительница школы № 103 Воронежа, рассуждения которой на уроке в четвертом классе о будущем девочки в неполной семье вызвали скандал, написала заявление об... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:44

2022-02-09T14:44

2022-02-09T17:15

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ВОРОНЕЖ, 9 фев — РИА Новости. Учительница школы № 103 Воронежа, рассуждения которой на уроке в четвертом классе о будущем девочки в неполной семье вызвали скандал, написала заявление об увольнении, сообщает мэрия города.Аудиозапись, в подписи к которой указано, что она сделана на уроке в четвертом классе, появилась в соцсети "ВКонтакте" вечером вторника. На записи женский голос, принадлежащий учительнице, как указано в комментарии, рассуждает перед детьми о неполных семьях, где родители находятся в разводе. По словам учительницы, девочка, которая живет в такой семье, не понимает, где она находится. В обычной семье, по словам педагога, есть папа и мама. Мама учит ее чистить картошку и мыть тарелки, а папа — дарит подарки и мужское внимание. Когда же, по словам учительницы, родители разведены, мать не знает, что ей делать — и работать, и ребенка воспитывать, и стирать, и убирать, поскольку "мужика нет и все на ней висит". Педагог утверждает, что дочь такой женщины копирует поведение матери. Выложивший запись написал, что "многие дети вышли заплаканные".Мэрия Воронежа в среду заявила о начале проверки по факту случившегося. "Эмоциональная речь педагога действительно имела место на уроке родного языка. В настоящее время, не дожидаясь результатов проверки, учитель написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое будет удовлетворено работодателем. Вероятно, решение могло быть принято из-за травли, которая началась в соцсетях", — говорится в сообщении мэрии.Городская администрация добавила, что в связи с увольнением учительницы "продолжение внутренней проверки представляется нецелесообразным". При этом школа продолжит взаимодействовать с родителями учеников."По их запросу и с их письменного индивидуального согласия с детьми может быть проведена работа школьного психолога", — добавила мэрия.Также сообщается, что областная прокуратура объявила о начале проверки о высказываниях учительницы о будущем девочки в неполной семье на уроке.

https://ria.ru/20220207/uchitelnitsa-1771571196.html

https://ria.ru/20220208/perepiska-1771749412.html

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воронеж, дети, семья, россия, общество