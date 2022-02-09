Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/uchitelnitsa-1771882828.html
В Воронеже учительница, рассуждавшая о неполной семье, решила уволиться
В Воронеже учительница, рассуждавшая о неполной семье, решила уволиться - РИА Новости, 09.02.2022
В Воронеже учительница, рассуждавшая о неполной семье, решила уволиться
Учительница школы № 103 Воронежа, рассуждения которой на уроке в четвертом классе о будущем девочки в неполной семье вызвали скандал, написала заявление об... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:44
2022-02-09T17:15
воронеж
дети
семья
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_25cd85f0c7a366727d144f1d49b54501.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 фев — РИА Новости. Учительница школы № 103 Воронежа, рассуждения которой на уроке в четвертом классе о будущем девочки в неполной семье вызвали скандал, написала заявление об увольнении, сообщает мэрия города.Аудиозапись, в подписи к которой указано, что она сделана на уроке в четвертом классе, появилась в соцсети "ВКонтакте" вечером вторника. На записи женский голос, принадлежащий учительнице, как указано в комментарии, рассуждает перед детьми о неполных семьях, где родители находятся в разводе. По словам учительницы, девочка, которая живет в такой семье, не понимает, где она находится. В обычной семье, по словам педагога, есть папа и мама. Мама учит ее чистить картошку и мыть тарелки, а папа — дарит подарки и мужское внимание. Когда же, по словам учительницы, родители разведены, мать не знает, что ей делать — и работать, и ребенка воспитывать, и стирать, и убирать, поскольку "мужика нет и все на ней висит". Педагог утверждает, что дочь такой женщины копирует поведение матери. Выложивший запись написал, что "многие дети вышли заплаканные".Мэрия Воронежа в среду заявила о начале проверки по факту случившегося. "Эмоциональная речь педагога действительно имела место на уроке родного языка. В настоящее время, не дожидаясь результатов проверки, учитель написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое будет удовлетворено работодателем. Вероятно, решение могло быть принято из-за травли, которая началась в соцсетях", — говорится в сообщении мэрии.Городская администрация добавила, что в связи с увольнением учительницы "продолжение внутренней проверки представляется нецелесообразным". При этом школа продолжит взаимодействовать с родителями учеников."По их запросу и с их письменного индивидуального согласия с детьми может быть проведена работа школьного психолога", — добавила мэрия.Также сообщается, что областная прокуратура объявила о начале проверки о высказываниях учительницы о будущем девочки в неполной семье на уроке.
https://ria.ru/20220207/uchitelnitsa-1771571196.html
https://ria.ru/20220208/perepiska-1771749412.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571890572_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_94bc9319ad6add1d3852769ea212e692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, дети, семья, россия, общество
14:44 09.02.2022 (обновлено: 17:15 09.02.2022)
 
В Воронеже учительница, рассуждавшая о неполной семье, решила уволиться

В Воронеже учительница, рассуждавшая в четвертом классе о неполной семье, решила уволиться

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчебный класс в школе
Учебный класс в школе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Учебный класс в школе
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 фев — РИА Новости. Учительница школы № 103 Воронежа, рассуждения которой на уроке в четвертом классе о будущем девочки в неполной семье вызвали скандал, написала заявление об увольнении, сообщает мэрия города.
Аудиозапись, в подписи к которой указано, что она сделана на уроке в четвертом классе, появилась в соцсети "ВКонтакте" вечером вторника. На записи женский голос, принадлежащий учительнице, как указано в комментарии, рассуждает перед детьми о неполных семьях, где родители находятся в разводе. По словам учительницы, девочка, которая живет в такой семье, не понимает, где она находится. В обычной семье, по словам педагога, есть папа и мама. Мама учит ее чистить картошку и мыть тарелки, а папа — дарит подарки и мужское внимание. Когда же, по словам учительницы, родители разведены, мать не знает, что ей делать — и работать, и ребенка воспитывать, и стирать, и убирать, поскольку "мужика нет и все на ней висит". Педагог утверждает, что дочь такой женщины копирует поведение матери. Выложивший запись написал, что "многие дети вышли заплаканные".
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 23:38
СМИ: учительница из Петербурга уволилась, так как нашла другую работу
Мэрия Воронежа в среду заявила о начале проверки по факту случившегося. "Эмоциональная речь педагога действительно имела место на уроке родного языка. В настоящее время, не дожидаясь результатов проверки, учитель написала заявление об увольнении по собственному желанию, которое будет удовлетворено работодателем. Вероятно, решение могло быть принято из-за травли, которая началась в соцсетях", — говорится в сообщении мэрии.
Городская администрация добавила, что в связи с увольнением учительницы "продолжение внутренней проверки представляется нецелесообразным". При этом школа продолжит взаимодействовать с родителями учеников.
"По их запросу и с их письменного индивидуального согласия с детьми может быть проведена работа школьного психолога", — добавила мэрия.
Также сообщается, что областная прокуратура объявила о начале проверки о высказываниях учительницы о будущем девочки в неполной семье на уроке.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 18:22
СК проверяет данные об интимной переписке учительницы и школьника в Самаре
 
ВоронежДетиСемьяРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала