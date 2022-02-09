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Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты
Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты - РИА Новости, 09.02.2022
Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты
Белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:19
2022-02-09T13:19
2022-02-09T13:22
союзное государство
борис грызлов
экономика
белоруссия
россия
клайпеда
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.Он отметил, что в контексте санкций ЕС против Белоруссии обсуждались вопросы транспортировки белорусской продукции, которая поставлялась на экспорт через литовский порт в Клайпеде, через порты Санкт-Петербурга и Ленобласти."Я думаю, что это направление, оно будет реализовано уже в текущем году, в ближайшее время, и мы сможем помочь Белоруссии в перевалке их продукции, которая идет на экспорт через эти порты", - сказал Грызлов в эфире телеканала "Россия 24".По словам Грызлова, западные санкции только способствуют тому, что Белоруссия и Россия больше интегрируются и укрепляют свою экономику за счет партнерства.Госпогранкомитет Белоруссии ранее заявлял, что сопредельные страны ЕС не выполняют в полной мере договоренности по пропуску через границу транспортных средств, из-за чего перед белорусскими пунктами пропуска скапливаются выезжающие из страны грузовики.МИД Белоруссии 2 февраля объявил, что Минск в ответ на решение Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений в литовские морские порты, которое белорусские власти расценили как нарушение международных обязательств и элемент гибридной агрессии, вводит ответные ограничительные меры в отношении транзита ряда товаров из Литвы. В Минске подчеркивали, что белорусская сторона неоднократно предлагала Литве консультации для урегулирования вопроса о транзите белорусских грузов в правовом поле – на уровне минтранса и на уровне правительства, но Вильнюс отказался от диалога. По оценке белорусской стороны, по территории республики транзитом перевозится около 1,5-1,6 миллиона тонн грузов, попадающих под ответные меры Минска, на сумму более миллиарда долларов ежегодно.
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борис грызлов, экономика, белоруссия, россия, клайпеда
13:19 09.02.2022 (обновлено: 13:22 09.02.2022)
Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты
Посол Грызлов: белорусские товары пойдут на экспорт через российские порты в течение года
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Белорусские товары смогут поступать на экспорт через российские порты вместо литовских уже в этом году, заявил
посол РФ в Минске Борис Грызлов.
Он отметил, что в контексте санкций ЕС против Белоруссии
обсуждались вопросы транспортировки белорусской продукции, которая поставлялась на экспорт через литовский порт в Клайпеде
, через порты Санкт-Петербурга
и Ленобласти.
"Я думаю, что это направление, оно будет реализовано уже в текущем году, в ближайшее время, и мы сможем помочь Белоруссии в перевалке их продукции, которая идет на экспорт через эти порты", - сказал Грызлов в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Грызлова, западные санкции только способствуют тому, что Белоруссия и Россия
больше интегрируются и укрепляют свою экономику за счет партнерства.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее заявлял, что сопредельные страны ЕС не выполняют в полной мере договоренности по пропуску через границу транспортных средств, из-за чего перед белорусскими пунктами пропуска скапливаются выезжающие из страны грузовики.
МИД Белоруссии 2 февраля объявил, что Минск в ответ на решение Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений в литовские морские порты, которое белорусские власти расценили как нарушение международных обязательств и элемент гибридной агрессии, вводит ответные ограничительные меры в отношении транзита ряда товаров из Литвы. В Минске подчеркивали, что белорусская сторона неоднократно предлагала Литве консультации для урегулирования вопроса о транзите белорусских грузов в правовом поле – на уровне минтранса и на уровне правительства, но Вильнюс отказался от диалога. По оценке белорусской стороны, по территории республики транзитом перевозится около 1,5-1,6 миллиона тонн грузов, попадающих под ответные меры Минска, на сумму более миллиарда долларов ежегодно.