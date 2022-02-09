https://ria.ru/20220209/terroristy-1771868787.html
В Крыму задержали четырех предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму задержали четырех предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 09.02.2022
В Крыму задержали четырех предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму силовики задержали четырех сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в местных... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T13:45
2022-02-09T13:45
2022-02-09T18:47
республика крым
хизб ут-тахрир аль-ислами
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. В Крыму силовики задержали четырех сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах."Задержаны четыре человека", — рассказал собеседник агентства.По его словам, обыски в домах у предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"* проводились в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма и Севастополе.В ФСБ позже уточнили, что задержанные "осуществляли антиконституционную деятельность, <...> направленную на свержение насильственным путем действующей власти".Фигуранты распространяли идеологию движения среди жителей полуострова, в их домах спецслужбы изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в некоторых странах признана террористической, в России ее деятельность запретили в 2003 году. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата".Ее членов регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири. Предыдущая спецоперация прошла в октябре в Москве, тогда задержали восемь человек.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220203/terrorizm-1770891927.html
https://ria.ru/20211004/terroristy-1752940896.html
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В Крыму ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Кадры ФСБ РФ
В Крыму силовики задержали четырех сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
2022-02-09T13:45
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республика крым, хизб ут-тахрир аль-ислами, происшествия, севастополь
13:45 09.02.2022 (обновлено: 18:47 09.02.2022)
В Крыму задержали четырех предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"*
Источник: в Крыму задержали четырех предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. В Крыму силовики задержали четырех сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
"Задержаны четыре человека", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, обыски в домах у предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"* проводились в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма и Севастополе
.
В ФСБ позже уточнили, что задержанные "осуществляли антиконституционную деятельность, <...> направленную на свержение насильственным путем действующей власти".
Фигуранты распространяли идеологию движения среди жителей полуострова, в их домах спецслужбы изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в некоторых странах признана террористической, в России ее деятельность запретили в 2003 году. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата".
Ее членов регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири. Предыдущая спецоперация прошла
в октябре в Москве, тогда задержали восемь человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.