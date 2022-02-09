https://ria.ru/20220209/terroristy-1771868787.html

В Крыму задержали четырех предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму задержали четырех предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 09.02.2022

В Крыму задержали четырех предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму силовики задержали четырех сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в местных... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:45

2022-02-09T13:45

2022-02-09T18:47

республика крым

хизб ут-тахрир аль-ислами

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. В Крыму силовики задержали четырех сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах."Задержаны четыре человека", — рассказал собеседник агентства.По его словам, обыски в домах у предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир"* проводились в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма и Севастополе.В ФСБ позже уточнили, что задержанные "осуществляли антиконституционную деятельность, <...> направленную на свержение насильственным путем действующей власти".Фигуранты распространяли идеологию движения среди жителей полуострова, в их домах спецслужбы изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в некоторых странах признана террористической, в России ее деятельность запретили в 2003 году. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата".Ее членов регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири. Предыдущая спецоперация прошла в октябре в Москве, тогда задержали восемь человек.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220203/terrorizm-1770891927.html

https://ria.ru/20211004/terroristy-1752940896.html

https://ria.ru/20220209/radikaly-1771845583.html

республика крым

севастополь

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В Крыму ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Кадры ФСБ РФ В Крыму силовики задержали четырех сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах. 2022-02-09T13:45 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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республика крым, хизб ут-тахрир аль-ислами, происшествия, севастополь