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В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 04.10.2021
В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
В Москве уничтожили ячейку террористов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:52
2021-10-04T10:52
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хизб ут-тахрир аль-ислами
поволжье
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве уничтожили ячейку террористов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ."Задержано два главаря и шесть ее активных участников", — говорится в релизе.По данным силовиков, исламисты собирались на конспиративных квартирах и распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию. При обысках у них нашли запрещенные пропагандистские материалы.Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Когда именно прошла спецоперация, не уточняется."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в некоторых странах признана террористической, в России ее деятельность запретили в 2003 году. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата". Ее членов регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири. Предыдущая спецоперация прошла в августе в Крыму, тогда задержали пять человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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московская область (подмосковье)
москва
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, поволжье
09:52 04.10.2021 (обновлено: 10:52 04.10.2021)
 
В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

В Москве ликвидировали ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир"*

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииСпецоперация ФСБ России
Спецоперация ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве уничтожили ячейку террористов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ.
"Задержано два главаря и шесть ее активных участников", — говорится в релизе.
По данным силовиков, исламисты собирались на конспиративных квартирах и распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию. При обысках у них нашли запрещенные пропагандистские материалы.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Когда именно прошла спецоперация, не уточняется.
© ФСБ РФВ Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
В Москве ликвидировали ячейку Хизб ут-Тахрир*
© ФСБ РФ
В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в некоторых странах признана террористической, в России ее деятельность запретили в 2003 году. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата".
Ее членов регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири. Предыдущая спецоперация прошла в августе в Крыму, тогда задержали пять человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиПоволжье
 
 
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