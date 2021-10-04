https://ria.ru/20211004/terroristy-1752937834.html

В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 04.10.2021

В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

В Москве уничтожили ячейку террористов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T09:52

2021-10-04T09:52

2021-10-04T10:52

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

хизб ут-тахрир аль-ислами

поволжье

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве уничтожили ячейку террористов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ."Задержано два главаря и шесть ее активных участников", — говорится в релизе.По данным силовиков, исламисты собирались на конспиративных квартирах и распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию. При обысках у них нашли запрещенные пропагандистские материалы.Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Когда именно прошла спецоперация, не уточняется."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в некоторых странах признана террористической, в России ее деятельность запретили в 2003 году. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата". Ее членов регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири. Предыдущая спецоперация прошла в августе в Крыму, тогда задержали пять человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210922/ekstremisty-1751354601.html

московская область (подмосковье)

москва

поволжье

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, поволжье