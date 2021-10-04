https://ria.ru/20211004/terroristy-1752937834.html
В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 04.10.2021
В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
В Москве уничтожили ячейку террористов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T09:52
2021-10-04T09:52
2021-10-04T10:52
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хизб ут-тахрир аль-ислами
поволжье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/76/1555147672_0:80:1403:869_1920x0_80_0_0_211532f9cdbed3aa174fb52f367aa94f.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве уничтожили ячейку террористов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в ФСБ."Задержано два главаря и шесть ее активных участников", — говорится в релизе.По данным силовиков, исламисты собирались на конспиративных квартирах и распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию. При обысках у них нашли запрещенные пропагандистские материалы.Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Когда именно прошла спецоперация, не уточняется."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в некоторых странах признана террористической, в России ее деятельность запретили в 2003 году. Цель организации — устранение немусульманских правительств и создание "всемирного исламского халифата". Ее членов регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири. Предыдущая спецоперация прошла в августе в Крыму, тогда задержали пять человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210922/ekstremisty-1751354601.html
московская область (подмосковье)
москва
поволжье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155514/76/1555147672_0:0:1432:1073_1920x0_80_0_0_a9323e70619af1410fe0ebcd9690e851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хизб ут-тахрир аль-ислами, поволжье
09:52 04.10.2021 (обновлено: 10:52 04.10.2021)
В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
В Москве ликвидировали ячейку террористов из "Хизб ут-Тахрир"*