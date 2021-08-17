https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746049112.html
В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 17.08.2021
В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму провели спецоперацию по выявлению причастных к террористической деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:20
2021-08-17T11:20
2021-08-17T11:46
происшествия
республика крым
хизб ут-тахрир аль-ислами
поволжье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В Крыму провели спецоперацию по выявлению причастных к террористической деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов."Обыски прошли в пяти домах. Пять человек задержаны по подозрению в участии организации, связанной с "Хизб ут-Тахрир"*. Трое из Севастопольского региона, один — из Симферопольского района и один из Бахчисарайского", — рассказал юрист, представляющий интересы задержанных.По его словам, возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ней.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает."Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения"*) в различных странах признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного халифата".Ее членов регулярно задерживают в России, преимущественно в крупных городах Центральной части страны, Поволжья и Сибири, а также в Крыму. Последние крупные спецоперации состоялись в начале июля.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/krym-1745953072.html
республика крым
поволжье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, хизб ут-тахрир аль-ислами, поволжье
11:20 17.08.2021 (обновлено: 11:46 17.08.2021)
В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму задержали пять человек по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В Крыму провели спецоперацию по выявлению причастных к террористической деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.
"Обыски прошли в пяти домах. Пять человек задержаны по подозрению в участии организации, связанной с "Хизб ут-Тахрир"*. Трое из Севастопольского региона, один — из Симферопольского района и один из Бахчисарайского", — рассказал юрист, представляющий интересы задержанных.
По его словам, возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ней.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
"* ("Партия исламского освобождения"*) в различных странах признана террористической, в России
ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного халифата".
Ее членов регулярно задерживают в России, преимущественно в крупных городах Центральной части страны, Поволжья
и Сибири, а также в Крыму. Последние крупные спецоперации состоялись
в начале июля.
*Террористическая организация, запрещенная в России.