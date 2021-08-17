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В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 17.08.2021
В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
В Крыму провели спецоперацию по выявлению причастных к террористической деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T11:20
2021-08-17T11:46
происшествия
республика крым
хизб ут-тахрир аль-ислами
поволжье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В Крыму провели спецоперацию по выявлению причастных к террористической деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов."Обыски прошли в пяти домах. Пять человек задержаны по подозрению в участии организации, связанной с "Хизб ут-Тахрир"*. Трое из Севастопольского региона, один — из Симферопольского района и один из Бахчисарайского", — рассказал юрист, представляющий интересы задержанных.По его словам, возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ней.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает."Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения"*) в различных странах признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного халифата".Ее членов регулярно задерживают в России, преимущественно в крупных городах Центральной части страны, Поволжья и Сибири, а также в Крыму. Последние крупные спецоперации состоялись в начале июля.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210816/krym-1745953072.html
республика крым
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происшествия, республика крым, хизб ут-тахрир аль-ислами, поволжье
11:20 17.08.2021 (обновлено: 11:46 17.08.2021)
 
В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму задержали пять человек по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В Крыму провели спецоперацию по выявлению причастных к террористической деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов.
"Обыски прошли в пяти домах. Пять человек задержаны по подозрению в участии организации, связанной с "Хизб ут-Тахрир"*. Трое из Севастопольского региона, один — из Симферопольского района и один из Бахчисарайского", — рассказал юрист, представляющий интересы задержанных.
По его словам, возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ней.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения"*) в различных странах признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного халифата".
Ее членов регулярно задерживают в России, преимущественно в крупных городах Центральной части страны, Поволжья и Сибири, а также в Крыму. Последние крупные спецоперации состоялись в начале июля.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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ПроисшествияРеспублика КрымХизб ут-Тахрир аль-ИсламиПоволжье
 
 
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