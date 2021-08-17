https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746049112.html

В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"* - РИА Новости, 17.08.2021

В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму провели спецоперацию по выявлению причастных к террористической деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T11:20

2021-08-17T11:20

2021-08-17T11:46

происшествия

республика крым

хизб ут-тахрир аль-ислами

поволжье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В Крыму провели спецоперацию по выявлению причастных к террористической деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Эмиль Курбединов."Обыски прошли в пяти домах. Пять человек задержаны по подозрению в участии организации, связанной с "Хизб ут-Тахрир"*. Трое из Севастопольского региона, один — из Симферопольского района и один из Бахчисарайского", — рассказал юрист, представляющий интересы задержанных.По его словам, возбуждено уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ней.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает."Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения"*) в различных странах признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного халифата".Ее членов регулярно задерживают в России, преимущественно в крупных городах Центральной части страны, Поволжья и Сибири, а также в Крыму. Последние крупные спецоперации состоялись в начале июля.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/krym-1745953072.html

республика крым

поволжье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, хизб ут-тахрир аль-ислами, поволжье