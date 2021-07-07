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ФСБ разгромила ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в трех регионах

ФСБ разгромила ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в трех регионах - РИА Новости, 07.07.2021

ФСБ разгромила ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в трех регионах

В конце июня — начале июля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали четыре ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:39

2021-07-07T11:39

2021-07-07T13:37

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пенза

челябинск

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В конце июня — начале июля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали четыре ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Силовики задержали четырех главарей и 11 активных участников. Среди них россияне и выходцы из стран Центральной Азии.По данным ФСБ, по указанию зарубежных эмиссаров они распространяли в России террористическую идеологию, вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов.Дома у них нашли запрещенные в России пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в нескольких странах мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210705/fsb-1739874752.html

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Спецоперация по задержанию исламистов. Кадры ФСБ Спецоперация ФСБ по задержанию исламистов. 2021-07-07T11:39 true PT1M01S

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хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенза, челябинск, происшествия