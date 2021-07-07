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ФСБ разгромила ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в трех регионах
ФСБ разгромила ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в трех регионах - РИА Новости, 07.07.2021
ФСБ разгромила ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в трех регионах
В конце июня — начале июля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали четыре ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:39
2021-07-07T13:37
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пенза
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В конце июня — начале июля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали четыре ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.Силовики задержали четырех главарей и 11 активных участников. Среди них россияне и выходцы из стран Центральной Азии.По данным ФСБ, по указанию зарубежных эмиссаров они распространяли в России террористическую идеологию, вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов.Дома у них нашли запрещенные в России пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в нескольких странах мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Запрещенная в России террористическая группировка.
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Спецоперация по задержанию исламистов. Кадры ФСБ
Спецоперация ФСБ по задержанию исламистов.
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хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пенза, челябинск, происшествия
ФСБ разгромила ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в трех регионах
11:39 07.07.2021 (обновлено: 13:37 07.07.2021)
 

Силовики разгромили четыре ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в трех регионах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В конце июня — начале июля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали четыре ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Силовики задержали четырех главарей и 11 активных участников. Среди них россияне и выходцы из стран Центральной Азии.
По данным ФСБ, по указанию зарубежных эмиссаров они распространяли в России террористическую идеологию, вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов.
Дома у них нашли запрещенные в России пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в нескольких странах мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 10:34
В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России
 
Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПензаЧелябинскПроисшествия
 
 
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