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СМИ: Япония готова поставить СПГ в ЕС при эскалации ситуации вокруг Украины
СМИ: Япония готова поставить СПГ в ЕС при эскалации ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 09.02.2022
СМИ: Япония готова поставить СПГ в ЕС при эскалации ситуации вокруг Украины
Власти Японии готовы организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщило агентство РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T04:16
2022-02-09T04:17
япония
в мире
украина
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ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Власти Японии готовы организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.Как ожидается, позже в среду по данному вопросу будет сделано официальное заявление.В настоящее время условия поставок, в частности объемы и сроки, неизвестны. Также не сообщается, будет ли Япония использовать для поставок СПГ из резервов, или же перенаправит часть закупленных ею объемов из третьих стран.На прошлой неделе министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о ведущихся переговорах между США и ЕС и азиатскими странами относительно возможности увеличения поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации на Украине вновь заявил, что Токио хотел бы изучить возможности содействия, но будет исходить из того, чтобы действия "не затронули жизни граждан".Ранее в январе высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.Позже газета Wall Street Journal распространила информацию, что более 20 танкеров с газом уже направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу. По данным информированных источников издания, представители администрации президента США Джо Байдена в течение последних нескольких дней провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу. Также сообщается, что европейские чиновники планируют или уже совершили поездки в Доху и Баку, чтобы попытаться наладить поставки.В Кремле заявляют, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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япония, в мире, украина
04:16 09.02.2022 (обновлено: 04:17 09.02.2022)
 
СМИ: Япония готова поставить СПГ в ЕС при эскалации ситуации вокруг Украины

Киодо: Япония выразила готовность поставить СПГ в ЕС при эскалации ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Koji SasaharaТанкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту Йокогама
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 фев – РИА Новости. Власти Японии готовы организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Как ожидается, позже в среду по данному вопросу будет сделано официальное заявление.
В настоящее время условия поставок, в частности объемы и сроки, неизвестны. Также не сообщается, будет ли Япония использовать для поставок СПГ из резервов, или же перенаправит часть закупленных ею объемов из третьих стран.
На прошлой неделе министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о ведущихся переговорах между США и ЕС и азиатскими странами относительно возможности увеличения поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации на Украине вновь заявил, что Токио хотел бы изучить возможности содействия, но будет исходить из того, чтобы действия "не затронули жизни граждан".
Ранее в январе высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистами, что США ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину и считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.
Позже газета Wall Street Journal распространила информацию, что более 20 танкеров с газом уже направляются из США в Европу на фоне попыток ЕС и Вашингтона найти альтернативу российскому топливу. По данным информированных источников издания, представители администрации президента США Джо Байдена в течение последних нескольких дней провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу. Также сообщается, что европейские чиновники планируют или уже совершили поездки в Доху и Баку, чтобы попытаться наладить поставки.
В Кремле заявляют, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собирается нападать, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 16:37
Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
 
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