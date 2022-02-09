https://ria.ru/20220209/sovfed-1771882452.html

Незарегистрированные IT-гиганты могут остаться без рекламы, заявил Пушков

Незарегистрированные IT-гиганты могут остаться без рекламы, заявил Пушков - РИА Новости, 09.02.2022

Незарегистрированные IT-гиганты могут остаться без рекламы, заявил Пушков

Иностранные крупные IT-компании, не выполнившие требования открыть свои представительства в России и зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора, могут потерять... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:42

2022-02-09T14:42

2022-02-09T14:53

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Иностранные крупные IT-компании, не выполнившие требования открыть свои представительства в России и зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора, могут потерять возможность размещать рекламу, также к таким нарушителям предусмотрены и другие меры воздействия, заявил сенатор Алексей Пушков.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT- гигантов - компании должны в том числе создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юрлицо. В графе статуса исполнения этого требования на сайте ведомства указано, что компания это сделала."У них есть определенное время, чтобы принять окончательное решение и выполнить требования закона. По итогам первого квартала мы будем подводить предварительные итоги и смотреть, как действовать дальше по отношению к тем, кто либо не выполняет закон, либо затягивает этот процесс", - сказал сенатор на слушаниях в Общественной палате."В законе есть ряд позиций, по которым мы можем оказывать на них воздействие, в частности, позиции экономического характера", - добавил Пушков, уточнив, что речь может идти о лишении компаний размешать рекламу и получать от этого выгоду.По его словам, уже зарегистрировались в соответствии с законом Twitter, TikTok, Viber, Apple и Spotify. Вместе с тем, пока эти требования российского законодательства не выполнили Facebook и Google."В пределах полутора-двух месяцев этим компаниям надо будет определиться", - сказал сенатор.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

https://ria.ru/20220205/prizemlenie-1771206341.html

https://ria.ru/20211223/sovfed-1765117215.html

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экономика, россия, facebook, apple, tiktok, viber