В Ленобласти построят более 160 очистных сооружений
© Фото : Правительство Ленинградской областиГлава региона Александр Дрозденко на заседании экологического общественного совета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. В Ленинградской области в ближайшие годы будут построены более 160 водоочистных и канализационных очистных сооружений, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании экологического общественного совета.
По его словам, вопрос обеспечения жителей чистой питьевой водой и качественная очистка сточных вод — приоритет для региона. Прошлый год в Ленинградской области был Годом чистой воды, и фундамент, заложенный тогда, является основой для новых масштабных проектов.
"Ленинградская область должна приложить больше усилий к строительству современных водоочистных и канализационных очистных сооружений, при поддержке федерального бюджета. Это особенно важно с учетом участия России в Конвенции, связанной с очисткой и поддержанием водного баланса Балтийского моря. Работа с чистой водой и со стоками, возлагает на нас особую ответственность", ― отметил Дрозденко.
Он напомнил, что крупные проекты — например, реконструкция водоочистных сооружений в Выборге получают федеральную финансовую поддержку. На сегодня утверждены проекты строительства более 130 водоочистных сооружений, 36 канализационно-очистных сооружений. Часть из них ― модульного типа, они производятся на заводах и быстро монтируются на месте. Часть более сложные ― капитальные ― они в основном возводятся в крупных городах.
"Уже прошел экспертизу проект водоочистных сооружений Выборга общей стоимостью порядка 5 миллиардов рублей, на подходе такой же грандиозный проект для Волхова. Реализуется большой проект по канализационным очистным сооружениям в Подпорожье. Но мы только в начале пути. Поэтому будем с привлечением специалистов экосовета, при поддержке представителей науки и общественности, обсуждать первые итоги реализации проекта "Чистая вода" в Ленинградской области и перспективы работы на ближайшие три года", ― сказал глава региона.