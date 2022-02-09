https://ria.ru/20220209/sooruzheniya-1771919559.html

В Ленобласти построят более 160 очистных сооружений

В Ленобласти построят более 160 очистных сооружений - РИА Новости, 09.02.2022

В Ленобласти построят более 160 очистных сооружений

В Ленинградской области в ближайшие годы будут построены более 160 водоочистных и канализационных очистных сооружений, сообщил глава региона Александр Дрозденко РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T17:07

2022-02-09T17:07

2022-02-09T17:07

ленинградская область

экономика

выборг

россия

балтийское море

александр дрозденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771919362_0:41:738:456_1920x0_80_0_0_598d2f6e9b7045ebe95fce6138616865.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. В Ленинградской области в ближайшие годы будут построены более 160 водоочистных и канализационных очистных сооружений, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании экологического общественного совета.По его словам, вопрос обеспечения жителей чистой питьевой водой и качественная очистка сточных вод — приоритет для региона. Прошлый год в Ленинградской области был Годом чистой воды, и фундамент, заложенный тогда, является основой для новых масштабных проектов.Он напомнил, что крупные проекты — например, реконструкция водоочистных сооружений в Выборге получают федеральную финансовую поддержку. На сегодня утверждены проекты строительства более 130 водоочистных сооружений, 36 канализационно-очистных сооружений. Часть из них ― модульного типа, они производятся на заводах и быстро монтируются на месте. Часть более сложные ― капитальные ― они в основном возводятся в крупных городах.

https://ria.ru/20220203/promproizvodstvo-1770853204.html

выборг

россия

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, выборг, россия, балтийское море, александр дрозденко