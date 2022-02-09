Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220209/sooruzheniya-1771919559.html
В Ленобласти построят более 160 очистных сооружений
В Ленобласти построят более 160 очистных сооружений - РИА Новости, 09.02.2022
В Ленобласти построят более 160 очистных сооружений
В Ленинградской области в ближайшие годы будут построены более 160 водоочистных и канализационных очистных сооружений, сообщил глава региона Александр Дрозденко РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T17:07
2022-02-09T17:07
ленинградская область
экономика
выборг
россия
балтийское море
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771919362_0:41:738:456_1920x0_80_0_0_598d2f6e9b7045ebe95fce6138616865.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. В Ленинградской области в ближайшие годы будут построены более 160 водоочистных и канализационных очистных сооружений, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании экологического общественного совета.По его словам, вопрос обеспечения жителей чистой питьевой водой и качественная очистка сточных вод — приоритет для региона. Прошлый год в Ленинградской области был Годом чистой воды, и фундамент, заложенный тогда, является основой для новых масштабных проектов.Он напомнил, что крупные проекты — например, реконструкция водоочистных сооружений в Выборге получают федеральную финансовую поддержку. На сегодня утверждены проекты строительства более 130 водоочистных сооружений, 36 канализационно-очистных сооружений. Часть из них ― модульного типа, они производятся на заводах и быстро монтируются на месте. Часть более сложные ― капитальные ― они в основном возводятся в крупных городах.
https://ria.ru/20220203/promproizvodstvo-1770853204.html
выборг
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771919362_82:0:738:492_1920x0_80_0_0_9edfed4d0f8eea4627959832e98c53a4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, выборг, россия, балтийское море, александр дрозденко
17:07 09.02.2022
 

В Ленобласти построят более 160 очистных сооружений

© Фото : Правительство Ленинградской областиГлава региона Александр Дрозденко на заседании экологического общественного совета
Глава региона Александр Дрозденко на заседании экологического общественного совета - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. В Ленинградской области в ближайшие годы будут построены более 160 водоочистных и канализационных очистных сооружений, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании экологического общественного совета.
По его словам, вопрос обеспечения жителей чистой питьевой водой и качественная очистка сточных вод — приоритет для региона. Прошлый год в Ленинградской области был Годом чистой воды, и фундамент, заложенный тогда, является основой для новых масштабных проектов.
"Ленинградская область должна приложить больше усилий к строительству современных водоочистных и канализационных очистных сооружений, при поддержке федерального бюджета. Это особенно важно с учетом участия России в Конвенции, связанной с очисткой и поддержанием водного баланса Балтийского моря. Работа с чистой водой и со стоками, возлагает на нас особую ответственность", ― отметил Дрозденко.
Он напомнил, что крупные проекты — например, реконструкция водоочистных сооружений в Выборге получают федеральную финансовую поддержку. На сегодня утверждены проекты строительства более 130 водоочистных сооружений, 36 канализационно-очистных сооружений. Часть из них ― модульного типа, они производятся на заводах и быстро монтируются на месте. Часть более сложные ― капитальные ― они в основном возводятся в крупных городах.
"Уже прошел экспертизу проект водоочистных сооружений Выборга общей стоимостью порядка 5 миллиардов рублей, на подходе такой же грандиозный проект для Волхова. Реализуется большой проект по канализационным очистным сооружениям в Подпорожье. Но мы только в начале пути. Поэтому будем с привлечением специалистов экосовета, при поддержке представителей науки и общественности, обсуждать первые итоги реализации проекта "Чистая вода" в Ленинградской области и перспективы работы на ближайшие три года", ― сказал глава региона.
Погрузчик с бревнами на деревообрабатывающем предприятии - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 13:30Ленинградская область
Индекс промпроизводства Ленобласти по итогам 2021 года составил 107,6%
 
Ленинградская областьЭкономикаВыборгРоссияБалтийское мореАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала