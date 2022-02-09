https://ria.ru/20220209/simptom-1771795152.html

Новый болевой симптом при "омикроне"

Назван симптом у заразившихся "омикроном", вызывающий сильную боль - РИА Новости, 09.02.2022

Новый болевой симптом при "омикроне"

У заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" стал выявляться новый болевой симптом. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T04:14

2022-02-09T04:14

2022-02-09T09:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" стал выявляться новый болевой симптом. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Если дотрагиваться до человека, то у него ничего не болит. Однако, если нажать руками, то боль начинает ощущаться везде – кожа, мышцы, кости – вплоть до крика, объяснил Болибок.Гиперестезия – повышенная чувствительность к реальным обычным или слабым воздействиям. В этих случаях как внешние, так и интеро- и проприоцептивные раздражители вызывают чрезвычайно интенсивную реакцию в связи с резким уменьшением нижних абсолютных порогов ощущений.Ранее стало известно, что боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.Новый вариант выявили уже в 142 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.

https://ria.ru/20220209/oleni-1771794721.html

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коронавирус covid-19, россия, омикрон-штамм коронавируса