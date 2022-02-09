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Новый болевой симптом при "омикроне"
Назван симптом у заразившихся "омикроном", вызывающий сильную боль - РИА Новости, 09.02.2022
Новый болевой симптом при "омикроне"
У заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" стал выявляться новый болевой симптом. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T04:14
2022-02-09T09:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" стал выявляться новый болевой симптом. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Если дотрагиваться до человека, то у него ничего не болит. Однако, если нажать руками, то боль начинает ощущаться везде – кожа, мышцы, кости – вплоть до крика, объяснил Болибок.Гиперестезия – повышенная чувствительность к реальным обычным или слабым воздействиям. В этих случаях как внешние, так и интеро- и проприоцептивные раздражители вызывают чрезвычайно интенсивную реакцию в связи с резким уменьшением нижних абсолютных порогов ощущений.Ранее стало известно, что боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.Новый вариант выявили уже в 142 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
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коронавирус covid-19, россия, омикрон-штамм коронавируса
04:14 09.02.2022 (обновлено: 09:22 09.02.2022)
 
Назван симптом у заразившихся "омикроном", вызывающий сильную боль

Врач Болибок сообщил, что заразившиеся "омикроном" начали страдать от гиперестезии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19 на базе Феодосийского медицинского центра
Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19 на базе Феодосийского медицинского центра - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. У заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" стал выявляться новый болевой симптом. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Пациенты стали жаловаться на такой симптом при "омикроне", как гиперестезия, когда болит все тело", - сказал специалист.

Если дотрагиваться до человека, то у него ничего не болит. Однако, если нажать руками, то боль начинает ощущаться везде – кожа, мышцы, кости – вплоть до крика, объяснил Болибок.
Гиперестезия – повышенная чувствительность к реальным обычным или слабым воздействиям. В этих случаях как внешние, так и интеро- и проприоцептивные раздражители вызывают чрезвычайно интенсивную реакцию в связи с резким уменьшением нижних абсолютных порогов ощущений.
Ранее стало известно, что боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Олени - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
03:53Распространение коронавируса
В США ученые обнаружили антитела к штамму "омикрон" у диких оленей
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.
Новый вариант выявили уже в 142 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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