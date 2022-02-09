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Посольство отреагировало на ограничение доступа к российским СМИ в Киргизии

Посольство отреагировало на ограничение доступа к российским СМИ в Киргизии - РИА Новости, 09.02.2022

Посольство отреагировало на ограничение доступа к российским СМИ в Киргизии

Посольство России в Бишкеке отреагировало на ограничение доступа к российским СМИ в Киргизии, в том числе к сайтам РИА Новости и Sputnik Таджикистан, сейчас... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T13:39

2022-02-09T13:39

2022-02-09T13:39

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БИШКЕК, 9 фев - РИА Новости. Посольство России в Бишкеке отреагировало на ограничение доступа к российским СМИ в Киргизии, в том числе к сайтам РИА Новости и Sputnik Таджикистан, сейчас сайты доступны, сообщил в среду на пресс-конференции посол России Николай Удовиченко."Посольство реагировало, но не в публичном формате. Могу сказать, что сейчас проблем с доступом к этим сайтам нет. Посольство всегда реагировало и будет реагировать на подобные случаи, касающиеся российских СМИ или русского языка. Об этом можно говорить без стеснения, ведь в этом заключается работа диппредставительства", - ответил глава диппредставительства на вопрос РИА Новости.В конце января на фоне приграничного конфликта Киргизии и Таджикистана в республике возникли проблемы с доступом к сайтам ria.ru и Sputnik Таджикистан. С устройств, подключенных к ряду операторов мобильного и стационарного интернета, сайты прекратили открываться. При этом с других провайдеров запускались.Сейчас доступ к сайту Ria.ru восстановлен полностью, а к сайту tj.sputniknews.ru - лишь частично, он не открывается через крупнейшего мобильного оператора "Мегаком", принадлежащего государству, при этом через остальных киргизских операторов доступ к Sputnik Таджикистан открыт.

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