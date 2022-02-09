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В Воронеже суд признал законным решение властей о введении QR-кодов
В Воронеже суд признал законным решение властей о введении QR-кодов - РИА Новости, 09.02.2022
В Воронеже суд признал законным решение властей о введении QR-кодов
Воронежский областной суд отказал в коллективном иске к губернатору региона Александру Гусеву, признав законным решение местных властей о введении QR-кодов... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:58
2022-02-09T14:58
2022-02-09T14:58
распространение коронавируса
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
воронежский областной суд
коронавирус в россии
qr-код
воронеж
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 9 фев - РИА Новости. Воронежский областной суд отказал в коллективном иске к губернатору региона Александру Гусеву, признав законным решение местных властей о введении QR-кодов из-за ситуации с COVID-19.Как указано на сайте областного суда, административным истцом выступили более 40 граждан, а ответчиком стал губернатор области Александр Гусев."Отказано в удовлетворении иска (заявления, жалобы)", - говорится в решении суда, опубликованном в среду.В Воронежской области 8 ноября прошлого года из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией объявили о введении системы QR-кодов для посещения торговых центров и всех предприятий сферы услуг. Затем систему QR-кодов распространили на возобновившие работу после локдауна учреждения культуры, спорта, туризма и оздоровительные учреждения.А 22 ноября в Воронежский областной суд поступило коллективное административное исковое заявление о признании недействующим указа губернатора "с изменениями в части ограничения права граждан на посещение перечисленных в указе организаций без предъявления сертификата о вакцинации COVID-19 либо QR-кода".
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В Воронеже суд признал законным решение властей о введении QR-кодов
В Воронежской области суд признал законным решение губернатора Гусева о введении QR-кодов