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Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров
Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров - РИА Новости, 09.02.2022
Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду представил новую ракету "Хабир Шекан" с дальностью полета в 1 450 километров, передает агентство... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:48
2022-02-09T11:48
2022-02-09T11:48
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду представил новую ракету "Хабир Шекан" с дальностью полета в 1 450 километров, передает агентство Tasnim."Представлена ракета "Хабир Шекан" третьего поколения ракет КСИР с дальностью полета 1 450 километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что ракета обладает высокой манёвренностью для преодоления противоракетной обороны противника.
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в мире, иран, корпус стражей исламской революции
Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров
Иранские военные представили ракету "Хабир Шекан" с дальностью полета 1450 километров