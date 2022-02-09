https://ria.ru/20220209/raketa-1771838458.html

Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров

Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров - РИА Новости, 09.02.2022

Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду представил новую ракету "Хабир Шекан" с дальностью полета в 1 450 километров, передает агентство... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:48

2022-02-09T11:48

2022-02-09T11:48

в мире

иран

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду представил новую ракету "Хабир Шекан" с дальностью полета в 1 450 километров, передает агентство Tasnim."Представлена ​​ракета "Хабир Шекан" третьего поколения ракет КСИР с дальностью полета 1 450 километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что ракета обладает высокой манёвренностью для преодоления противоракетной обороны противника.

https://ria.ru/20211215/rakety-1763767067.html

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в мире, иран, корпус стражей исламской революции