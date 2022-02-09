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Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров
Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров - РИА Новости, 09.02.2022
Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду представил новую ракету "Хабир Шекан" с дальностью полета в 1 450 километров, передает агентство... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:48
2022-02-09T11:48
в мире
иран
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду представил новую ракету "Хабир Шекан" с дальностью полета в 1 450 километров, передает агентство Tasnim."Представлена ​​ракета "Хабир Шекан" третьего поколения ракет КСИР с дальностью полета 1 450 километров", - говорится в сообщении.Отмечается, что ракета обладает высокой манёвренностью для преодоления противоракетной обороны противника.
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в мире, иран, корпус стражей исламской революции
11:48 09.02.2022
 
Иранские военные представили ракету с дальностью полета 1450 километров

Иранские военные представили ракету "Хабир Шекан" с дальностью полета 1450 километров

CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGCКорпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC
Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду представил новую ракету "Хабир Шекан" с дальностью полета в 1 450 километров, передает агентство Tasnim.
"Представлена ​​ракета "Хабир Шекан" третьего поколения ракет КСИР с дальностью полета 1 450 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ракета обладает высокой манёвренностью для преодоления противоракетной обороны противника.
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В миреИранКорпус стражей исламской революции
 
 
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