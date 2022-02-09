https://ria.ru/20220209/peregovory-1771855633.html

В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Токаева

В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Токаева - РИА Новости, 09.02.2022

В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Токаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах 10 февраля обсудят ситуацию в близлежащих регионах, региональные конфликты,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:55

2022-02-09T12:55

2022-02-09T13:27

в мире

владимир путин

дмитрий песков

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах 10 февраля обсудят ситуацию в близлежащих регионах, региональные конфликты, по итогам встречи сделают заявление для прессы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне Кремль сообщил, что в четверг состоятся переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Как отмечалось в сообщении, главы государств планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы."Конечно, главы государств обменяются мнениями о положении дел, о ситуации в близлежащих регионах, по региональным конфликтам", - сказал Песков."Главы государств сделают заявление для прессы по итогам своих переговоров", - добавил он.Песков отметил также, что "это очень и очень важный визит, которому РФ придает огромное значение".Он добавил, что на повестке также двусторонние отношения РФ и Казахстана, поскольку торгово-экономическая кооперация имеет ключевое значение для обеих стран. Будут рассмотрены и вопросы развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического пространства.Пресс-секретарь президента РФ проинформировал, что в настоящее время в стадии подготовки находится целый ряд документов, которые будут подписаны по итогам переговоров.

https://ria.ru/20210916/matvienko-1750264994.html

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768495827.html

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в мире, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, россия, казахстан