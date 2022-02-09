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В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Токаева
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Токаева - РИА Новости, 09.02.2022
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Токаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах 10 февраля обсудят ситуацию в близлежащих регионах, региональные конфликты,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:55
2022-02-09T13:27
в мире
владимир путин
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах 10 февраля обсудят ситуацию в близлежащих регионах, региональные конфликты, по итогам встречи сделают заявление для прессы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне Кремль сообщил, что в четверг состоятся переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Как отмечалось в сообщении, главы государств планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы."Конечно, главы государств обменяются мнениями о положении дел, о ситуации в близлежащих регионах, по региональным конфликтам", - сказал Песков."Главы государств сделают заявление для прессы по итогам своих переговоров", - добавил он.Песков отметил также, что "это очень и очень важный визит, которому РФ придает огромное значение".Он добавил, что на повестке также двусторонние отношения РФ и Казахстана, поскольку торгово-экономическая кооперация имеет ключевое значение для обеих стран. Будут рассмотрены и вопросы развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического пространства.Пресс-секретарь президента РФ проинформировал, что в настоящее время в стадии подготовки находится целый ряд документов, которые будут подписаны по итогам переговоров.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, россия, казахстан
12:55 09.02.2022 (обновлено: 13:27 09.02.2022)
 
В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Токаева

Президент Путин и глава Казахстана Токаев обсудят ситуацию в близлежащих регионах

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на переговорах 10 февраля обсудят ситуацию в близлежащих регионах, региональные конфликты, по итогам встречи сделают заявление для прессы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне Кремль сообщил, что в четверг состоятся переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Как отмечалось в сообщении, главы государств планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.
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"Конечно, главы государств обменяются мнениями о положении дел, о ситуации в близлежащих регионах, по региональным конфликтам", - сказал Песков.
"Главы государств сделают заявление для прессы по итогам своих переговоров", - добавил он.
Песков отметил также, что "это очень и очень важный визит, которому РФ придает огромное значение".
Он добавил, что на повестке также двусторонние отношения РФ и Казахстана, поскольку торгово-экономическая кооперация имеет ключевое значение для обеих стран. Будут рассмотрены и вопросы развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического пространства.
Пресс-секретарь президента РФ проинформировал, что в настоящее время в стадии подготовки находится целый ряд документов, которые будут подписаны по итогам переговоров.
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В миреВладимир ПутинДмитрий ПесковКасым-Жомарт ТокаевРоссияКазахстан
 
 
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