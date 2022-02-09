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Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России
Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России - РИА Новости, 09.02.2022
Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России
Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 84 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T11:19
2022-02-09T11:19
2022-02-09T11:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
чукотка
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 84 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Накануне в штабе уточнили, что случаев "омикрона" пока нет на Чукотке.
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РИА Новости
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Омикрон-штамм зафиксировали в 84 регионах России
Омикрон-штамм коронавируса зафиксировали в 84 регионах России