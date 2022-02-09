https://ria.ru/20220209/mgu-1771880193.html

Глава МИД Британии захотела во время визита в Москву посетить МГУ

Глава МИД Британии захотела во время визита в Москву посетить МГУ - РИА Новости, 09.02.2022

Глава МИД Британии захотела во время визита в Москву посетить МГУ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе предстоящего визита в Россию посетит Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:34

2022-02-09T14:34

2022-02-09T14:34

в мире

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лиз трасс

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москва

мгу имени м. в. ломоносова

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ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе предстоящего визита в Россию посетит Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, сообщило внешнеполитическое ведомство Британии."В ходе пребывания в Москве министр иностранных дел посетит Московский государственный университет, где она своим глазами увидит, как на занятиях по физике и математике формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом России и Великобритании", - говорится в сообщении.Трасс в среду вылетает в Москву на переговоры по Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это первый за более чем четыре года визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию. В последний раз с визитом в России побывал в декабре 2017 год нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

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великобритания

россия

москва

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в мире, великобритания, лиз трасс, россия, москва, мгу имени м. в. ломоносова