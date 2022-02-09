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Глава МИД Британии захотела во время визита в Москву посетить МГУ
Глава МИД Британии захотела во время визита в Москву посетить МГУ - РИА Новости, 09.02.2022
Глава МИД Британии захотела во время визита в Москву посетить МГУ
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе предстоящего визита в Россию посетит Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:34
2022-02-09T14:34
в мире
великобритания
лиз трасс
россия
москва
мгу имени м. в. ломоносова
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ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе предстоящего визита в Россию посетит Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, сообщило внешнеполитическое ведомство Британии."В ходе пребывания в Москве министр иностранных дел посетит Московский государственный университет, где она своим глазами увидит, как на занятиях по физике и математике формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом России и Великобритании", - говорится в сообщении.Трасс в среду вылетает в Москву на переговоры по Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это первый за более чем четыре года визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию. В последний раз с визитом в России побывал в декабре 2017 год нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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в мире, великобритания, лиз трасс, россия, москва, мгу имени м. в. ломоносова
14:34 09.02.2022
 
Глава МИД Британии захотела во время визита в Москву посетить МГУ

Глава МИД Британии Трасс посетит Московский государственный университет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавное здание МГУ им. М.В. Ломоносова
Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова
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ЛОНДОН, 9 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе предстоящего визита в Россию посетит Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, сообщило внешнеполитическое ведомство Британии.
"В ходе пребывания в Москве министр иностранных дел посетит Московский государственный университет, где она своим глазами увидит, как на занятиях по физике и математике формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом России и Великобритании", - говорится в сообщении.
Трасс в среду вылетает в Москву на переговоры по Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это первый за более чем четыре года визит главы внешнеполитического ведомства Британии в Россию. В последний раз с визитом в России побывал в декабре 2017 год нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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В миреВеликобританияЛиз ТрассРоссияМоскваМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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